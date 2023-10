Família de SG pede apoio para tratamento da filha com câncer raro

Uma família de São Gonçalo, que reside atualmente em Maricá, iniciou uma campanha online de arrecadação por vaquinha para conseguir pagar o tratamento da filha, de 6 anos. Diagnosticada com um tipo raro de câncer, a pequena Maria Flor Dantas precisa viajar para Miami, nos Estados Unidos, para experimentar um novo tratamento especializado para a doença.

A menina tem um glioma pontino intrínseco difuso, tumor conhecido pela sigla estrangeira DIPG, que afeta crianças entre 4 e 6 anos, segundo estudo feito pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer). A família recebeu o diagnostico por profissionais do Instituto estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN), assim como por médicos particulares. Por ficar alojado no tronco do cérebro, ele pode afetar os pacientes de diversas maneiras, causando dificuldade de andar e falar, atrapalhando a visão e, nos quadros mais avançados, impactando as frequências cardíaca e respiratória.

Stanley Douglas, de 44 anos, pai de Maria Flor, contou que " Em setembro do ano passado, a Maria apresentou uma paralisia no olho direito, porém achamos que era algo simples como um cacoete, pois não apresentava sintomas. Contudo, no final de outubro, ela começou a vomitar e sentir dor de cabeça, então levamos ela ao pediatra, que pediu uma ressonância quando foi identificado o tumor. Na época media 5cm, sendo localizado no tronco cerebral. E fomos informados que o tumor era inoperável".

Os pais da menina receberam o diagnostico no final do ano passado, e procuraram meios de trata-la, sendo informados que o melhor caminho seria a radioterapia. Em 29 de Dezembro do ano passado, eles realizaram a primeira sessão de um total de 30, a última foi feita no dia 15 de fevereiro deste ano. A resposta ao tratamento foi muito positiva, com uma redução surpreendente de 48% do tamanho do tumor. Parecia ser uma nova fase da vida de Maria Flor, que havia voltado a estudar e completado seus seis anos, sem apresentar sequelas da doença. Entretanto, em agosto, os pais observaram que a criança voltou a sentir algumas dores, e a levaram ao pediatra para fazer uma nova ressonância, quando descobriram que o tumor havia crescido.



O pai da menina, especialista em Tecnologia da Informação, relatou que "Conhecemos uma família que tinha uma filha com o mesmo tipo raro de câncer, e fomos orientados a realizar uma consulta no GRAACC, instituição especializada em câncer infantil. Os médicos da instituição nos explicaram que havia um estudo em Miami para um tratamento eficiente desse tumor, que não deixava as células se desenvolverem. Inicialmente, é um tratamento contínuo que durará para o resto da vida, porém temos fé que a cura possa ser produzida ".

Como que a vaquinha começou?

No último dia da radioterapia de Maria flor, Juliana Dantas e Stanley Douglas, os pais da garota, decoraram o seu carro particular com bolas e escreveram frases no vidro relacionadas com o "fim" do tratamento. " Ao longo do trajeto de Marica até Rio Comprido, muitos motoristas buzinaram no transito como forma de demonstrar empatia e compaixão por minha filha, e uma dessas condutoras, Gislaini Domingues, queria conhecer melhor Maria, e foi ela que deu a ideia de realizar uma vaquinha online. No primeiro momento, o pensamento era de ser divulgada somente dentro da esfera familiar, contudo, Gislaini era dona de uma agência de Marketing, e utilizou seu contatos e conhecimento para nos ajudar a ampliar o alcance de pessoas ", disse Stanley.

A família precisa de ajuda para cobrir os gastos médicos da pequena Maria Flor, com consultas e exames, além dos próprios remédios, e os gastos com as passagens e hospedagem. O valor de cada consulta é U$ 1200 e o custo de cada exame de sangue gira em torno de U$400, fora o valor dos medicamentos.

Para ajudar Maria Flor, acesse o link da vaquinha:https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-maria-flor-a-vencer-o-cancer?utm_source=site&utm_medium=product-thanks-page



