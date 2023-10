Rainha de bateria da Porto da Pedra é eleita musa da 'Parada LGBT+' de SG

Animada e com figurino colorido, Tati Minerato fez muitas fotos e entrou no clima do evento - Foto: Divulgação

A Unidos do Porto da Pedra marcou presença na 20ª edição da Parada do orgulho LGBT+ de São Gonçalo, no último domingo (8), cujo tema foi "Família é amor!". A agremiação foi representada por Francine Montibelo (diretora administrativa); Tati Minerato (rainha de bateria), que recebeu a faixa de musa da Parada Gay e por Isadora Marinho (musa trans do tigre).

A Unidos do Porto da Pedra marcou presença na 20ª edição da Parada do orgulho LGBT+ de São Gonçalo, no último domingo (8) | Foto: Divulgação

“Estou encantada com o carinho e recepção do povo de São Gonçalo, deram um show de educação e hospitalidade. Estar ao lado da nossa Rainha Tati Minerato e da filha e braço direito do nosso Presidente da Porto da Pedra, Francine Montibelo, num evento tão importante pra minha comunidade lgbt+, fez com que eu me sentisse em casa. Foi lindo, que continuemos nossa luta por espaços e direitos, com essa alegria contagiante que tem o povo gonçalense. Estou muito feliz pelo convite e por ter participado desse momento!", contou a musa Isadora.



Animada e com figurino colorido, Tati Minerato fez muitas fotos e entrou no clima do evento.



"Estou muito feliz com a oportunidade de ter feito parte desse momento, foi incrível, principalmente por ser uma causa tão importante. Que todos sejamos felizes independente de qualquer coisa. Viva o amor! Viva a diversidade! Viva a liberdade!", comemorou.