Mulher atropela quatro pessoas após briga por vaga em São Paulo

Uma mulher de 32 anos foi presa em São Paulo após atropelar propositalmente quatro pessoas na noite da última quarta-feira (11). O caso, que aconteceu na Rua Elizabeta Lips, em Taboão da Serra, está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de SP, a confusão teria começado quando a mulher estacionou o carro em frente a um salão de beleza onde as vagas eram privadas para clientes. Uma funcionária do estabelecimento teria saído para informá-la, mas a suspeita respondeu que estacionaria da mesma maneira e seguiu para uma loja próxima.

Enquanto ela estava em outro estabelecimento, o proprietário do salão teria chegado e estacionado seu veículo em frente aos outros, já que as vagas estavam todas ocupadas. Ao retornar, a mulher teria se irritado com a situação. A suspeita começou então a tentar retirar seu carro da vaga, sem ao menos pedir que o homem movesse o automóvel, mas durante uma manobra acabou batendo levemente em outro carro.

Com a batida, uma discussão entre a suspeita e a dona do carro afetado teria começado e funcionários tiveram que apartar a briga, pedindo que a mulher fosse embora. O proprietário liberou a passagem para ela sair, mas a briga seguiu, até o momento que a suspeita teria dado ré três vezes em direção às pessoas que estavam na calçada.

Testemunhas, então, acionaram agentes Guarda Civil Municipal, que ao chegarem, foram informados de que a mulher teria atropelado propositalmente as vítimas de 31, 32, 42 e 44 anos. O SAMU também foi acionado e duas das vítimas precisaram de pronto atendimento, enquanto as outras duas recusaram. No entanto, ao chegarem na delegacia, a vítima de 32 anos passou mal e precisou ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A mulher foi presa em flagrante e o caso foi registrado como tentativa de homicídio no 1º DP de Taboão da Serra. O caso segue investigado pela Polícia Civil.