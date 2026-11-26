Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco tem uma trajetória de mais de cinco décadas no Bradesco - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco tem uma trajetória de mais de cinco décadas no Bradesco - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o comando do Ministério da Fazenda no próximo mandato presidencial. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26), após conversas entre o banqueiro e o chefe do Executivo.

Trabuco é um dos nomes mais conhecidos do setor financeiro brasileiro e sua possível chegada ao ministério sinaliza uma aproximação da administração petista com o mercado financeiro.

O executivo esteve em Brasília nesta quinta-feira para se reunir com Lula no Palácio da Alvorada. O convite havia sido apresentado pelo presidente na última segunda-feira (23), quando os dois tiveram uma conversa reservada.

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Escolha movimenta mercado financeiro

A possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda já vinha repercutindo entre investidores nos últimos dias. A expectativa em torno do nome do executivo contribuiu para uma reação positiva nos mercados, com valorização de ações e recuo do dólar.

Entre os principais desafios da próxima equipe econômica estarão o controle das contas públicas, a condução da política de juros, o combate à inflação e a busca por condições que favoreçam o crescimento econômico.

Carreira construída no Bradesco

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco tem uma trajetória de mais de cinco décadas no Bradesco. Ele ingressou na instituição em 1969, como escriturário, e percorreu diferentes funções até alcançar os principais cargos de direção.

Em 2009, assumiu a presidência executiva do banco, posição que ocupou até 2018. Durante sua gestão, uma das operações de maior destaque foi a aquisição das atividades do HSBC no Brasil, em 2015.

Após deixar a presidência executiva, Trabuco passou a comandar o Conselho de Administração da instituição, função que exerce atualmente.

A relação do banqueiro com o governo federal também não é recente. Em 2014, ele chegou a ser considerado para assumir o Ministério da Fazenda durante a transição do governo Dilma Rousseff, mas acabou recusando o convite naquela ocasião.

Agora, 12 anos depois, o executivo volta a ser chamado para integrar a equipe econômica de um governo petista, desta vez para assumir um dos cargos mais importantes da administração federal.

A expectativa é que a composição do novo ministério seja apresentada gradualmente após o retorno de Lula de compromissos internacionais.