Entre os cursos contemplados estão Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica e Tecnologia em Construção Naval, no campus Zona Oeste; Geografia, nos campi de Cabo Frio, Duque de Caxias e São Gonçalo; Matemática, em Duque de Caxias e São Gonçalo - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

Entre os cursos contemplados estão Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica e Tecnologia em Construção Naval, no campus Zona Oeste; Geografia, nos campi de Cabo Frio, Duque de Caxias e São Gonçalo; Matemática, em Duque de Caxias e São Gonçalo - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) recebe até segunda-feira (30) inscrições para o processo seletivo de preenchimento de vagas não demandadas do Vestibular Estadual 2027.1. São oferecidas 125 vagas em oito cursos de graduação, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. A taxa de inscrição é de R$ 55. Os interessados devem acessar a página do Vestibular Uerj.

A seleção será realizada por meio do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando os resultados das edições de 2023, 2024, 2025 ou 2026. Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino médio e obtido, no mínimo, 200 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos na redação.

Entre os cursos contemplados estão Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica e Tecnologia em Construção Naval, no campus Zona Oeste; Geografia, nos campi de Cabo Frio, Duque de Caxias e São Gonçalo; Matemática, em Duque de Caxias e São Gonçalo; e três habilitações de Letras (Português/Alemão, Português/Grego e Português/Latim) no campus Maracanã, no Rio de Janeiro.

As vagas são destinadas a cursos em que o número de inscritos no Vestibular Estadual foi inferior à quantidade de vagas oferecidas. A modalidade busca ampliar as possibilidades de preenchimento dessas vagas, por meio de uma seleção complementar baseada no desempenho dos candidatos no Enem.

O processo seletivo mantém a política de reserva de vagas da universidade, com 45% destinadas aos grupos previstos na legislação estadual de cotas, além de uma vaga reservada a candidatos refugiados em cada curso, observadas as condições estabelecidas no edital.

SERVIÇO:

Processo Seletivo - Vagas Não Demandadas do Vestibular Estadual 2027.1

Inscrições: até 30/11/2026.

Pagamento da taxa de inscrição: até 01/12/2026

Taxa de inscrição: R$ 55 (exceto candidatos isentos e refugiados).

Envio da documentação para concorrer às vagas reservadas: até 01/12//2026.

Edital, quadro de vagas e inscrições: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=17316