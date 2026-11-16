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Douglas Ruas anuncia Anderfábio Oliveira Santos para Secretaria de Educação do RJ

Anunciado pelo governador eleito Douglas Ruas (PL) na manhã desta segunda-feira (16), o futuro secretário terá como principal desafio reverter os baixos índices de aprendizagem da rede pública estadual

relogio min de leitura | Redação
Professor de Matemática Anderfábio Oliveira Santos, futuro secretário de Educação do estado do RJ
Professor de Matemática Anderfábio Oliveira Santos, futuro secretário de Educação do estado do RJ -

O professor de Matemática Anderfábio Oliveira Santos será o responsável pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro a partir de 2027. Anunciado pelo governador eleito Douglas Ruas (PL) na manhã desta segunda-feira (16), o futuro secretário terá como principal desafio reverter os baixos índices de aprendizagem da rede pública estadual. A meta apresentada por ele é colocar o Rio de Janeiro entre as dez melhores redes de ensino do país até 2030.

Atualmente, Anderfábio ocupa a diretoria responsável pela formulação e implementação da política pedagógica no governo do Paraná, comandado por Ratinho Júnior (PSD). Ele é professor de Matemática e possui mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública.

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Segundo os indicadores educacionais citados pelo gestor, a rede estadual do Rio ocupa a penúltima posição nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), empatada com Roraima, Amapá e Amazonas. Já no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que mede a aprendizagem dos estudantes, o estado aparece na última colocação, ao lado da Bahia.

Outro obstáculo apontado é o impacto da violência armada no funcionamento das escolas. Levantamentos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mencionados pelo futuro secretário, indicam que aproximadamente 55% dos estudantes fluminenses tiveram, em 2025, algum tipo de interrupção ou intercorrência na rotina escolar em razão da violência e do fechamento de unidades de ensino.

Para enfrentar os problemas, Anderfábio pretende desenvolver estratégias considerando as particularidades do território fluminense, sem simplesmente reproduzir modelos adotados em outros estados. O planejamento inicial prevê o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem, a identificação de habilidades que não foram consolidadas pelos estudantes e a implementação de ações de recomposição pedagógica já no primeiro ano de governo.

A proposta também inclui formação continuada para professores, diálogo com gestores, docentes e comunidades escolares, além de medidas para combater o abandono e a infrequência. Outro eixo será a criação de um programa de suporte e reposição pedagógica para alunos que perderem dias letivos em decorrência de conflitos e operações de segurança pública.

Com a indicação, Douglas Ruas amplia a lista de nomes escolhidos para compor sua equipe de governo, que assume em 2027. Já foram anunciados Maria Gabriela Bessa, para a Secretaria da Casa Civil e Governança; Fernanda Louback, vice-governadora, que também ficará à frente da Secretaria de Políticas Inclusivas e da Mulher; Anderson Monteze, para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação; e o delegado Lauro Rangel, para a Secretaria de Segurança Pública.

Também foram definidos Robson da Costa e Gilbert dos Santos para os comandos das polícias Civil e Militar, respectivamente. Na nova estrutura administrativa, as duas corporações deixam de ter secretarias próprias e passam a ficar vinculadas à Secretaria de Segurança Pública.

Tags:

Educação Formação de Professores gestão educacional Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Rio de Janeiro violência escolar

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