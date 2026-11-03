Douglas Ruas anuncia três nomes para o secretariado do governo do RJ

Em uma coletiva de imprensa, o futuro governador anunciou a vice-governadora eleita e vereadora de Niterói, Fernanda Louback, como secretária de Políticas Inclusivas e da Mulher.

A Casa Civil e Governança será administrada por Maria Gabriela Bessa. No momento, ela é a chefe da equipe de transição e atual secretária das Cidades.

O servidor público federal Anderson Monteze será o responsável pela administração da Secretaria Estadual de Planejamento, Gestão e Inovação.

De acordo com o governador eleito, a Casa Civil será dirigida de uma maneira diferente. “Vimos um modelo civil muito inchado nos últimos anos. Vamos ter um modelo mais enxuto, preocupado com a coordenação dos projetos estratégicos do governo e com a coordenação das pastas”, disse.

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Até o momento, o futuro governador do Estado fluminense não definiu o tamanho do secretariado, ou seja, quantas pastas existirão nos próximos quatro anos. Porém, ele afirmou que haverá “uma significativa redução em relação ao número que nós temos hoje”.

Uma das mudanças anunciadas por Ruas é que as polícias Civil e Militar estarão subordinadas à Secretaria de Segurança Pública. O modelo é diferente do adotado na estrutura atual.