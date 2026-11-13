Entenda o que pode mudar com o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Senado

O Senado Federal aprovou, nessa quinta-feira (12), o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que reúne medidas para tentar equilibrar as contas públicas do país. A proposta do governo federal prevê uma economia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em 2027, segundo estimativa apresentada pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

Mas o que isso significa na prática? Em termos simples, o governo pretende gastar com mais controle, reduzir alguns benefícios concedidos a empresas e encontrar novas formas de organizar o dinheiro público. A ideia é evitar que as despesas cresçam em um ritmo maior do que a capacidade de arrecadação do país.

Para entender a proposta, imagine que o Brasil seja uma grande família. Todos os meses entram recursos, principalmente por meio dos impostos, mas também existem muitas contas para pagar. Quando as despesas aumentam demais e o dinheiro não é suficiente, é preciso rever os gastos, buscar novas receitas ou recorrer a empréstimos. É justamente esse desequilíbrio que o governo tenta enfrentar.

A votação no Senado terminou com 45 votos favoráveis e 31 contrários. O texto ainda precisava ter seus destaques analisados e, depois, seguiria para a Câmara dos Deputados.

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Empresas podem perder descontos nos impostos

Uma das principais medidas prevê a redução linear de 10% nos benefícios tributários concedidos a determinados setores da economia.

Na prática, o governo oferece descontos ou condições especiais para que algumas empresas paguem menos impostos. Com a mudança, parte dessas vantagens poderá ser reduzida, fazendo com que determinados negócios passem a recolher mais tributos.

Isso não significa que todos os brasileiros terão um aumento de 10% nos impostos. A medida atinge benefícios fiscais específicos e prevê exceções, como os relacionados à folha de pagamentos, ao setor de tecnologia da informação, aos semicondutores e à isenção de veículos para pessoas com deficiência e autistas.

Governo terá limites mais rígidos para gastar

O projeto também estabelece um controle maior sobre o crescimento das despesas públicas. Em determinadas situações de contenção fiscal, o limite de crescimento dos gastos será reduzido de 2,5% para 2% acima da inflação.

Isso significa que o governo terá menos liberdade para aumentar suas despesas. Se os preços sobem, o orçamento pode crescer para acompanhar a inflação, mas haverá um limite adicional para a expansão dos gastos.

Outra possibilidade prevista é o bloqueio de recursos do orçamento, conhecido como contingenciamento. Isso acontece quando o governo segura parte do dinheiro que estava previsto para determinadas despesas porque precisa evitar que os gastos ultrapassem os limites estabelecidos.

Na prática, órgãos públicos podem ficar com menos recursos para executar projetos, realizar obras ou ampliar serviços. Os efeitos dependem de quais despesas serão atingidas e das prioridades definidas pelo governo.

Mudança no cálculo dos recursos para a saúde

Um dos pontos que merece atenção é a alteração na forma de calcular o investimento mínimo federal em saúde.

A proposta prevê que, até 2030, receitas extraordinárias obtidas com exportações de petróleo deixem de entrar no cálculo do piso constitucional da saúde.

Em outras palavras, o governo não poderá utilizar esses recursos extraordinários para completar a conta do valor mínimo que precisa investir na área.

Isso não representa, automaticamente, um corte de determinado valor nos hospitais ou postos de saúde. Entretanto, modifica a regra utilizada para calcular o investimento obrigatório e pode ter consequências para o planejamento do orçamento da saúde.

Congresso terá prazo para discutir os supersalários

O projeto também estabelece um prazo de 120 dias para que o Congresso Nacional regulamente os pagamentos que ultrapassam o teto constitucional do funcionalismo público.

Atualmente, o limite corresponde à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de aproximadamente R$ 46,3 mil mensais.

A discussão envolve os chamados penduricalhos, que são pagamentos adicionais capazes de elevar a remuneração de alguns servidores acima desse teto.

A proposta não determina o corte imediato de todos esses valores. O objetivo é estabelecer regras para definir quais pagamentos adicionais poderão ser realizados e em quais condições.

Subsídio ao diesel poderá receber até R$ 10,5 bilhões

Outra medida está relacionada ao preço dos combustíveis. O projeto permite que o governo destine até R$ 10,5 bilhões a subsídios econômicos para produtores e importadores de diesel, diante da pressão sobre os preços internacionais do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio.

A intenção é ajudar a estabilizar o preço do combustível e evitar que os aumentos sejam repassados integralmente ao consumidor.

Isso é importante porque o diesel movimenta boa parte do transporte de cargas no país. Quando o combustível fica mais caro, o custo para transportar alimentos, medicamentos e outros produtos também aumenta, podendo chegar ao bolso da população.

O texto permite que essas despesas extraordinárias sejam retiradas do cálculo da meta fiscal de 2026. Isso não significa que o governo deixará de pagar a conta, mas que poderá desconsiderar esses valores na avaliação do cumprimento da meta.

O que pode mudar na vida da população?

O pacote não prevê um novo imposto geral para todos os brasileiros, nem determina cortes automáticos no salário mínimo, nas aposentadorias ou no Bolsa Família.

Entretanto, algumas mudanças podem chegar à população de forma indireta. Se empresas perderem benefícios fiscais, por exemplo, parte dos custos adicionais poderá ser repassada aos consumidores. Já o bloqueio de recursos públicos pode atrasar obras e limitar investimentos em serviços.

Por outro lado, a tentativa de controlar as despesas e melhorar as contas públicas pode contribuir para reduzir desequilíbrios fiscais e ampliar a capacidade de planejamento do governo.

O principal ponto de atenção é entender de onde virá a economia e quais áreas poderão sentir seus efeitos. Afinal, controlar os gastos públicos é uma medida importante, mas também é necessário garantir que serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social, não sejam prejudicados.

Por que o governo quer economizar?

O Brasil enfrenta uma dívida pública estimada em R$ 11,1 trilhões, equivalente a aproximadamente 83% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo os dados citados na discussão do projeto.

Uma dívida elevada significa que uma parte significativa dos recursos públicos precisa ser utilizada para pagar juros e compromissos financeiros. O governo pretende alcançar um superávit primário de 0,5% do PIB em 2027, estimado em R$ 73,2 bilhões. Isso significa arrecadar mais do que gastar, sem considerar os juros da dívida.

A proposta é defendida pelo governo como uma forma de melhorar a organização das contas públicas. Já os críticos questionam a possibilidade de restrições aos investimentos e aos serviços oferecidos à população.

A aprovação do texto-base pelo Senado não significa que o projeto já se tornou lei. Após a análise dos destaques, a proposta deverá seguir para a Câmara dos Deputados. Se for aprovada pelos parlamentares, ainda precisará ser encaminhada à sanção presidencial.