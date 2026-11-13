Enem 2026: revisão e gestão do tempo são foco na reta final

No segundo dia do Enem serão 45 questões de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza (física, química e biologia) - Foto: Reprodução - Joédson Alves/Agência Brasil

No segundo dia do Enem serão 45 questões de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza (física, química e biologia) - Foto: Reprodução - Joédson Alves/Agência Brasil

A reta final para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026, neste domingo (15), é de revisão acelerada dos conteúdos de matemática, física, química e biologia. Muitos candidatos pretendem estudar até o último momento possível.

A estudante do 3º ano do ensino médio de uma escola privada de Brasília, Suzana Vale Ferreira Pinto, fará o exame pelo terceiro ano consecutivo. Nas duas primeiras vezes, participou como treineira, para autoavaliação, mas ainda não alcançou a nota necessária para ingressar no curso de medicina da Universidade de Brasília (UnB), seu objetivo.

A estudante do 3 ano, Suzana Vale Ferreira Pinto durante entrevista para Agência Brasil fala sobre ENEM | Foto: Reprodução - Joédson Alves/Agência Brasil

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Agora, quando o desempenho valerá uma vaga na universidade, a jovem de 18 anos está decidida a estudar intensamente até esta sexta-feira, antevéspera da prova. A profissão escolhida por ela justifica o esforço.

“Nos últimos simulados que eu fiz tanto na escola quanto por fora, somado às provas antigas, eu consegui um bom desempenho em matemática. Acredito que, se eu pegar bastante essa semana para ver e fixar o que eu mais estava enfraquecida ao longo do ano, conseguirei ter um desempenho suficiente”, estima a candidata.

Suzana calcula que, neste ano, a nota de corte do disputado curso deve girar em torno de 820 pontos no Enem. Se alcançar uma pontuação acima dessa estimativa, ela já se imagina como a primeira médica da família. Pretende atuar em cardiologia ou em outra especialidade que venha a despertar seu interesse durante a formação.

No sábado, a estudante planeja fazer apenas uma revisão leve de fórmulas. O descanso também está nos planos para ajudar a fixar as informações estudadas e evitar sobrecarregar a mente.

Como se preparar bem

A estudante Suzana Vale segue as orientações do professor de matemática do colégio Leonardo da Vinci, em Brasília, Gabriel Garcia.

Com 14 anos de experiência, 12 deles dedicados ao ensino médio, Gabriel ressalta que, nas horas finais, o foco deve estar na consolidação dos conteúdos já dominados. Ele recomenda evitar tentativas de aprender assuntos complexos do zero.

“Recomendo muita parcimônia. Não vale a pena dedicar grande parte da energia para ver conteúdo do zero. É muito mais simples revisar e consolidar as fortalezas que cada um tem.”

Professor de matemática do colégio Leonardo DaVinci, Gabriel Garcia durante entrevista para Agência Brasil fala sobre ENEM | Foto: Reprodução - Joédson Alves/Agência Brasil

No dia da prova

As recomendações práticas para os candidatos no segundo dia do Enem são:

- portar documento oficial válido com foto;

- usar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

- imprimir o Cartão de Confirmação da Inscrição no Enem diretamente da Página do Participante e levá-lo;

- chegar antes das 13h (horário de Brasília), quando os portões do local de provas serão fechados.

Cara a cara com a prova

A partir das 13h30, horário de início do segundo dia do Enem, os mais de 5,05 milhões de inscritos confirmados no exame terão cinco horas para concluir as provas. Serão 45 questões de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza (física, química e biologia). Mesmo os candidatos que faltaram ao primeiro domingo do exame poderão fazer as provas do segundo dia (saiba quem tem direito à reaplicação).

Segundo o professor de matemática, a primeira providência é fazer uma varredura de toda a prova para identificar o nível de dificuldade de cada um dos 90 itens. A orientação é responder primeiro às questões mais fáceis, para tentar maximizar a pontuação com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera a coerência pedagógica no padrão de respostas do candidato. Entenda como funciona a TRI.

“Tenha como objetivo primordial fazer essa varredura completa da prova para executar com tranquilidade esse discernimento de ter controlado as questões fáceis e médias”, recomenda o educador.

A partir dessa análise geral, a estratégia recomendada é pular questões difíceis ou que demandem muito tempo e priorizar as respostas das fáceis e médias, com maior chance de acerto.

“Percebeu que a questão é difícil? Imperativamente, é interessante deixá-la para depois. Lembrando que é uma maratona de uma prova muito estressante”, avalia Gabriel.

O próximo passo é fazer a leitura completa do comando de cada questão para entender o que está sendo pedido.

Como relógios são proibidos, para controlar o tempo, o candidato deve ficar atento às marcações feitas pelos fiscais no quadro. Os horários são atualizados a cada 30 minutos para orientar os estudantes.

A dica do professor Gabriel Garcia é que o candidato mantenha um ritmo médio de 20 a 25 questões por hora, o equivalente a cerca de três minutos por questão.

“É uma média razoável para o candidato se conduzir na prova. A cada hora, deve ter esse marco e se perguntar: ‘Quantas questões fiz?’ O objetivo é ter esse diagnóstico mais preciso.”

Durante a extensa prova, as pausas também são uma estratégia para o bom desempenho. O professor orienta que o candidato reserve de 10 a 15 minutos, no total, para lanchar, beber água e ir ao banheiro.

Para a transcrição das respostas no cartão-resposta, ao final da prova, o ideal é reservar 20 minutos exclusivamente para o preenchimento correto do documento do Enem 2026.

Cartão-resposta

Descuidos no preenchimento do cartão-resposta do Enem podem reduzir as notas dos candidatos ou até resultar na eliminação.

Esse é o documento oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no qual o participante registra as respostas das questões objetivas. É com base nas respostas registradas nesse documento que a prova é corrigida e a nota final é calculada.

Por isso, toda a atenção é necessária. O cartão já vem com os dados pré-impressos, mas o participante deve, obrigatoriamente:

- identificar-se com letra de forma no topo do documento, na linha de quadradinhos;

- marcar a cor do gabarito da prova (amarela, rosa, azul ou branca);

- transcrever a frase de segurança da capa na linha indicada;

- assinar a folha no local pontilhado, antes de entregar a prova ao fiscal da sala de aplicação.

Além disso, o candidato não deve amassar, dobrar, borrar ou molhar o cartão-resposta. O documento pode ficar ilegível, o que pode resultar na eliminação do participante.

O Enem

As provas serão aplicadas neste domingo (15), nos mesmos locais do primeiro dia, com abertura dos portões às 12h (horário de Brasília) e fechamento às 13h. Participam do exame candidatos em 1.901 municípios, distribuídos pelas 27 unidades da Federação, com 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula.