SENAI tem mais de 23 mil vagas abertas para capacitação

Distribuídas nas modalidades presencial e online, as vagas incluem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outras áreas de formação profissional - Foto: Divulgação/Iano Andrade/CNI

Distribuídas nas modalidades presencial e online, as vagas incluem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outras áreas de formação profissional - Foto: Divulgação/Iano Andrade/CNI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 23.509 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em várias unidades da federação e no Futuro.Digital, plataforma digtal de cursos do SENAI.

Distribuídas nas modalidades presencial e online, as vagas incluem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outras áreas de formação profissional.

Além das oportunidades nos estados, o Futuro.Digital também reúne vagas em diversos segmentos de ensino. O hub está ofertando 16.400 vagas em cursos de níveis técnicos, de curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, além de micro e minicursos. São 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 turmas EAD, para garantir flexibilidade para estudar de onde e quando quiser. Para conferir informações sobre preços, grade curricular, certificação e carga horária, acesse o Futuro.Digital.

O SENAI oferece formação em diversas áreas de conhecimento, como infraestrutura de informação e comunicação, têxtil e vestuário, manufatura, entre outras, e muito mais. Para saber onde estão as oportunidades, quais são as áreas de formação e como se inscrever, acesse a Agência de Notícias da Indústria.

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação. Maior rede privada de educação profissional do país e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com cerca de 3,1 milhões de matrículas anuais.

Em 84 anos de história, formou mais de 92 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.

A Agência de Notícias da Indústria faz um levantamento quinzenal de vagas abertas pelo SENAI em todo o Brasil junto às federações das indústrias. O levantamento tem caráter jornalístico. Para tirar dúvidas ou obter mais detalhes, entre em contato com o SENAI do seu estado.