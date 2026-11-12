Zanin nega pedido do PSD para realização de segundo turno na eleição do Rio

A decisão mantém, por enquanto, Douglas Ruas (PL) como governador eleito no primeiro turno, em disputa com Eduardo Paes (PSD) - Foto: Alejandro Zambrana/STF

A decisão mantém, por enquanto, Douglas Ruas (PL) como governador eleito no primeiro turno, em disputa com Eduardo Paes (PSD) - Foto: Alejandro Zambrana/STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de liminar apresentado pelo diretório nacional do Partido Social Democrático (PSD) para tentar garantir a realização de um segundo turno na eleição para o Governo do Rio de Janeiro. A decisão mantém, por enquanto, Douglas Ruas (PL) como governador eleito no primeiro turno, em disputa com Eduardo Paes (PSD).

Na análise do pedido, Zanin considerou que o partido utilizou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) como uma tentativa de substituir os recursos previstos no processo eleitoral para contestar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia também

➣ TRE retotaliza votos, e PL perde uma cadeira na próxima legislatura da Alerj

➣ Dino mantém prazo inicial da 5x2, mas flexibiliza regra de transição

O PSD questiona a anulação dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu com o registro de candidatura sob análise da Justiça Eleitoral. A legenda defende que esses votos deveriam continuar sendo considerados no cálculo da maioria absoluta necessária para definir se a eleição seria decidida em primeiro ou segundo turno.

O ministro também apontou que a discussão ainda estava em andamento na Justiça Eleitoral, com recursos pendentes de julgamento no TSE. Por esse motivo, considerou inadequado utilizar a ADPF para questionar a decisão da Corte Eleitoral.