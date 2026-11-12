TRE retotaliza votos, e PL perde uma cadeira na próxima legislatura da Alerj

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou, nesta quinta-feira (12), a retotalização dos votos das Eleições 2026 para os cargos de deputado estadual e deputado federal. Com o novo cálculo, Luiz Martins (PSDB) passou a fazer parte dos 70 deputados estaduais eleitos para a 14ª Legislatura (2027 - 2030) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

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A retotalização considerou a votação de candidatos a deputado estadual cuja situação jurídica foi alterada por decisões da Justiça Eleitoral. Com a inclusão dos 24.651 votos recebidos por Luiz Martins no cálculo dos quocientes eleitoral e partidário, a Federação PSDB/Cidadania conquistou uma cadeira que estava com o PL. A legenda, dona da maior bancada da Casa, ficou com 20 deputados, e Felipe Tropa, último eleito do partido, com 41.293 votos, passou à suplência. Com a mudança, o PSDB terá dois representantes na Alerj.

A composição dos parlamentares ainda pode sofrer alterações, já que outros candidatos a deputado estadual que tiveram o registro indeferido aguardam o julgamento de recursos na Justiça Eleitoral. Enquanto esses processos não forem concluídos, os votos desses candidatos permanecem anulados.