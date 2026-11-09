LBV prevê arrecadar 63 toneladas de alimentos para famílias no estado do Rio de Janeiro neste Natal

A Legião da Boa Vontade (LBV), que há 76 anos transforma vidas por meio de ações de solidariedade, educação e promoção da cidadania, intensifica em São Gonçalo, a mobilização da tradicional Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! iniciativa que une a sociedade no combate à fome e à insegurança alimentar. No Estado, a meta é arrecadar 63 toneladas de alimentos não perecíveis para beneficiar mais de 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, em comunidades de São Gonçalo, Nova Friburgo, Niterói, Rio de Janeiro e outros municípios fluminenses.

A mobilização em São Gonçalo integra uma grande corrente solidária realizada em todo o Brasil. Em âmbito nacional, a LBV pretende entregar mais de 40 mil cestas de alimentos a famílias atendidas pela Instituição e por organizações parceiras, contribuindo para que milhares de pessoas tenham um Natal com alimento à mesa e mais dignidade.

Além da entrega das cestas, a mobilização também contribui para a continuidade do trabalho socioassistencial desenvolvido pela LBV com foco na alimentação das crianças, adolescentes e pessoas idosas atendidos em suas unidades.

Esse apoio ganha ainda mais relevância durante as férias escolares, período em que a alimentação dos filhos passa a depender exclusivamente do orçamento familiar, representando um desafio adicional para muitas famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em São Gonçalo, a campanha busca mobilizar empresas, parceiros, instituições e a população em geral para que contribuam com a doação de alimentos não perecíveis e ajudem a ampliar essa corrente de solidariedade. Cada cesta entregue representa não apenas alimento, mas também alívio no orçamento familiar, acolhimento e mais tranquilidade para quem enfrenta diariamente a insegurança alimentar.

Mais do que atender a uma necessidade imediata, a iniciativa reforça o compromisso permanente da LBV com a promoção da segurança alimentar e da dignidade humana, especialmente em um período do ano em que muitas famílias encontram dificuldades para garantir o alimento diário.

As unidades da LBV estão mobilizadas para receber as doações e fortalecer o atendimento realizado nas comunidades onde a Instituição atua, levando alimento, apoio e esperança a quem mais necessita.

Em São Gonçalo, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, está localizado na Rua Coronel Moreira César, 160 – Zé Garoto, São Gonçalo/RJ. Tel. (21) 2605-6359 ou (21) 97196-1666.

Outras formas de ajudar a campanha: Site: https://lbv.org/doe ou pela chave: pix@lbv.org.br.

Seja um parceiro: fale com a LBV pelo e-mail: lbv@lbv.org.br

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