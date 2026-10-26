Da tragédia à esperança: família autoriza doação de órgãos de jovem vítima de acidente de moto

O e-DOT do Hospital Estadual Alberto Torres tem outros dois protocolos de morte encefálica em andamento - Foto: Divulgação/HEAT

O e-DOT do Hospital Estadual Alberto Torres tem outros dois protocolos de morte encefálica em andamento - Foto: Divulgação/HEAT

A família de um jovem de 21 anos autorizou, na manhã desta segunda-feira, a doação de seus órgãos para transplante após a confirmação da morte encefálica. Vítima de um acidente de moto, o rapaz estava internado havia duas semanas, em estado gravíssimo, no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O RJ Transplantes, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e a Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do HEAT realizaram a captação de fígado, pâncreas e rins em um dos centros cirúrgicos do centro de trauma. Dois veículos da SES deram suporte à operação para garantir que os órgãos chegassem aos respectivos destinos.

O protocolo para confirmação da morte encefálica foi aberto na última sexta-feira e concluído no domingo, após a realização de todos os exames obrigatórios. Médicos, psicólogos e profissionais da assistência social acolheram os familiares e, posteriormente, conversaram com eles sobre a possibilidade de doação.

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Mesmo abalados pela perda, os familiares optaram pelo "sim".

O e-DOT do Hospital Estadual Alberto Torres tem outros dois protocolos de morte encefálica em andamento. Nos dois casos, os pacientes também foram vítimas de acidentes de moto.

Somente neste ano, o HEAT já captou mais de 200 órgãos, além de tecidos como pele e ossos.

O protocolo para confirmação da morte encefálica foi aberto na última sexta-feira e concluído no domingo, após a realização de todos os exames obrigatórios | Foto: Divulgação/HEAT

Acidentes de moto sobrecarregam emergência e centro de trauma

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, o Hospital Estadual Alberto Torres continua operando acima de sua capacidade.

Segundo funcionários, nas últimas semanas, dezenas de cirurgias previamente agendadas precisaram ser canceladas diante do aumento no número de vítimas de acidentes de moto que chegam continuamente à emergência e ao centro de trauma.

"Nas equipes de ortopedia e cirurgia geral, além da neurocirurgia e da bucomaxilofacial, são operados cerca de 15 pacientes por dia. Mas, no dia seguinte, entram, às vezes, 30 vítimas de acidentes. Nos finais de semana, esse número triplica. Estamos enxugando sangue. Não é nem mais gelo", relatam funcionários.