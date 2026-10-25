Lula vai às urnas em SP com primeira-dama e ministros

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), votou por volta das 9h40 deste domingo (25), na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O político estava acompanhado da primeira-dama, Janja, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e de outros integrantes do governo.

Lula agradeceu aos eleitores pelas mobilizações feitas em todo o Brasil e mencionou as manifestações que ocorreram em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

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“Estou aqui por causa do povo brasileiro. Eles são muito generosos comigo”, disse o candidato.

Assim que chegou ao colégio eleitoral, Lula foi recebido por eleitores logo na entrada. Estavam com ele a esposa e o vice-presidente, além de Fernando Haddad, Alexandre Padilha, Simone Tebet, Marina Silva, Luiz Marinho, Paulo Pereira, Leonardo Barchini e Moisés Selerges.

De acordo com Lula, ele está concorrendo “com um candidato chamado ‘mentira’”, em referência ao oponente Flávio Bolsonaro (PL).

O petista acompanhará a apuração reunido com familiares e aliados no hotel Intercontinental, nos Jardins. Antes disso, ele passará o dia em seu apartamento localizado no bairro de Pinheiros.