Flávio Bolsonaro votou no início da manhã na Zona Norte do RJ

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), votou nas primeiras horas da eleição deste domingo (25), no Rio de Janeiro.

Assim como aconteceu no 1º turno, o candidato votou na seção 170, por volta das 8h20, pouco depois da abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte.

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O candidato estava junto com a esposa, Fernanda, e o governador eleito Douglas Ruas (PL). Ao deixar o local, ele deu um rápido pronunciamento à imprensa.

“Eu acho que chegou a hora da mudança de verdade. Foi assim no 1º turno, que seja no 2º. O Brasil não aguenta mais 4 anos do jeito que está”, disse.

Flávio ainda pediu para que os eleitores compareçam às urnas. “Faça chuva ou faça sol, bora sair de casa para votar, que o Brasil vai mudar e vai vencer.”