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Maricá reúne público em programação musical pelo Mês da Pessoa Idosa

Festa na Praça Orlando de Barros Pimentel reuniu apresentações de Otávio Almeida e The Fevers neste sábado (24)

relogio min de leitura | Redação
A iniciativa da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade integrou as ações do Mês da Pessoa Idosa
A iniciativa da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade integrou as ações do Mês da Pessoa Idosa -

A Prefeitura de Maricá realizou, neste sábado (24), o evento "Noite Especial para a Terceira Idade", na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A iniciativa da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade integrou as ações do Mês da Pessoa Idosa, com apresentações musicais e atividades de integração.

A programação começou às 16h com o acolhimento do público. Às 17h30, o cantor Otávio Almeida subiu ao palco trazendo clássicos da música popular.

Às 20h, a banda The Fevers se apresentou com repertório de sucessos da Jovem Guarda e da música brasileira.

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O secretário de Políticas para a Terceira Idade, Amarildo Ribeiro, destacou a relevância de proporcionar momentos de lazer para os idosos.

“Celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa é reconhecer a importância de quem tanto contribuiu para a nossa cidade. Preparamos esse evento com muito carinho, música e alegria, para proporcionar um momento inesquecível de confraternização e valorização da pessoa idosa em Maricá”, afirmou o secretário.

A moradora Marilene Ferreira, expressou o entusiasmo com a iniciativa.

“Foi maravilhoso! Amei cada detalhe, dancei todas as músicas, fiquei até o final para aproveitar todo o show e espero que aconteça mais vezes”, afirmou.

Tags:

Atividades para Idosos cultura e lazer Eventos em Maricá Mês da Pessoa Idosa música ao vivo

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