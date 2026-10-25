Alunos do Clin Social participam de programação especial pelo Mês das Crianças

Os alunos do Clin Social, projeto da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), viveram uma semana repleta de diversão, descobertas e momentos de integração em comemoração ao Mês das Crianças. A programação foi realizada na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em São Francisco, de segunda-feira (19) a sexta-feira (23), com exceção da quarta-feira, e proporcionou experiências que uniram recreação, aprendizado e convivência.

As atividades aconteceram no contraturno escolar, em dois turnos. No primeiro dia, os grupos participaram juntos da programação, em um momento especial de confraternização e troca de experiências.

Entre as atrações estavam brinquedos infláveis, a brincadeira de torta na cara, caça ao tesouro e recreação na piscina. A agenda também incluiu uma ação de educação ambiental conduzida por Sergio Marcolini, da Coordenadoria de Inovação Sustentável da Clin. Na atividade, os participantes brincaram de pique-bandeirinha com foco na coleta seletiva, identificando materiais recicláveis para defender seus territórios. De forma lúdica, a dinâmica aproximou o tema da sustentabilidade do universo infantil.

“Mais do que proporcionar momentos de diversão, iniciativas como essa fortalecem os vínculos entre as crianças, estimulam a convivência e criam memórias afetivas importantes para essa fase da vida. Ver a participação e a alegria de cada uma delas é muito gratificante e reforça a importância de oferecermos experiências que contribuam para seu desenvolvimento integral”, destaca Fabielle Guimarães, responsável pela Gerência de Serviço Social da Clin.

O encerramento, na sexta-feira, ficou por conta do evento “Venha Vestido Diferente”, que incentivou a criatividade e a expressão individual por meio de fantasias, roupas temáticas, acessórios e penteados inusitados. Para completar a celebração, o cardápio incluiu opções que fazem sucesso entre os pequenos, como pipoca, hambúrguer, cachorro-quente, misto-quente, sorvete e algodão-doce.

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Para Beatriz Fernandes dos Santos, de 11 anos, integrante do Clin Social, a semana foi marcada por muita alegria. “Gostei muito das brincadeiras, das comidas e da dança. Me diverti muito no toboágua também! Acho muito importante que o projeto comemore o nosso dia”, conta.

Sobre o Clin Social

Desenvolvido pela Gerência de Serviço Social da Companhia de Limpeza de Niterói, o Clin Social tem como objetivo incentivar a permanência de crianças e adolescentes de 9 a 12 anos no sistema regular de ensino, contribuindo para sua formação e para a ampliação de oportunidades.

Desde 2010, o projeto oferece atividades esportivas, culturais, artísticas, musicais e pedagógicas no contraturno escolar. Atualmente, atende 60 crianças e busca favorecer o desenvolvimento individual dos participantes, além de promover impactos positivos em suas famílias e comunidades.