Votos do exterior: TSE apura votos de brasileiros em 100 países; Confira os primeiros resultados
Lula ganha em cinco países e Flávio em três
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a apurar os votos de aproximadamente 1 milhão de brasileiros que moram no exterior e estão aptos a votar no segundo turno. O pleito ocorreu em 186 cidades e em mais de 100 países.
O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), havia vencido em pelo menos cinco países até as 7h, no horário de Brasília. Os países são: Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, China e Singapura. Já o senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL) havia vencido em três países: Japão, Malásia e Filipinas. Os números são baseados nos boletins de urna divulgados pelo TSE até o momento.
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Contudo, apenas ao fim da votação no Brasil, ou seja, às 17h, que será divulgada a apuração geral.
Confira as porcentagens de votos
Austrália: Vitória de Lula
Lula: 2º turno: 6.017 votos / 1º turno: 4.562 votos
Flávio: 2º turno: 3.465 votos / 1º turno: 2.579 votos
Nova Zelândia: Vitória de Lula
Lula: 2º turno: 418 votos / 1º turno: 234 votos
Flávio: 2º turno: 101 votos / 64 votos
China: Vitória de Lula
Lula: 2º turno: 502 votos / 1º turno: 367 votos
Flávio: 2º turno: 267 votos / 203 votos
Coreia do Sul: Vitória de Lula
Lula: 2º turno: 148 votos / 1º turno: 123 votos
Flávio: 2º turno: 28 votos / 72 votos
Filipinas: Vitória de Flávio
Flávio: 2º turno: 39 votos / 1º turno: 33 votos
Lula: 2º turno: 27 votos / 1º turno: 26 votos
Indonésia: Vitória de Flávio
Flávio: 2º turno: 23 votos / 1º turno: 19 votos
Lula: 2º turno: 15 votos / 1º turno: 8 votos
Japão: Vitória de Flávio
Flávio: 2º turno: 28.538 votos / 1º turno: 24.601 votos
Lula: 2º turno: 7.098 votos / 1º turno: 5.234 votos
Malásia: Vitória de Flávio
Flávio: 2º turno: 44 votos /1º turno 27 votos
Lula: 2º turno: 41 votos / 1º turno: 44 votos
Singapura: Vitória de Lula
Lula: 2º turno: 213 votos / 1º turno: 190 votos
Flávio: 2º turno: 121 votos / 92 votos
Tailândia: Vitória de Flávio
Flávio: 2º turno: 60 votos /1º turno: 51 votos
Lula: 2º turno: 56 votos / 1º turno: 40 votos
Taiwan: Vitória de Flávio
Flávio: 2º turno: 130 votos /1º turno: 107 votos
Lula: 2º turno: 94 votos / 1º turno: 77 votos
Países que ainda não há resultado
Arábia Saudita:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 52 votos e Flávio 22 votos.
Bahrein:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 27 votos e Lula 17 votos.
Catar:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 173 votos e Lula 147 votos.
Chipre
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 24 votos e Flávio 20 votos.
Emirados Árabes
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 659 votos e Lula 512 votos.
Índia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 29 votos e Flávio 27 votos.
Irã:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 14 votos e Flávio 11 votos.
Israel:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 523 votos e Lula 92 votos.
Jordânia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 675 votos e Flávio 59 votos.
Kuwait
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 54 votos e Flávio 12 votos.
Líbano:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 2.538 votos e Flávio 1.138 votos.
Nepal:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 11 votos e Lula 1 voto.
Omã:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 20 votos e Lula 12 votos.
Palestina:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 1.078 votos e Flávio 46 votos.
Síria:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 97 votos e Flávio 7 votos.
Timor-Leste:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 27 votos e Lula 16 votos.
Turquia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 114 votos e Flávio 37 votos.
Vietnã:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 14 votos e Lula 13 votos.
Rússia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 49 votos e Flávio 25 votos.
Alemanha:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 13.525 votos e Flávio 3.532 votos.
Áustria:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 979 votos e Flávio 311 votos.
Bélgica:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 2.516 votos e Flávio 1.959 votos
Bulgária:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 34 votos e Flávio 8 votos.
Croácia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 29 votos e Flávio 17 votos
Dinamarca:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 1.166 votos e Flávio 195 votos
Eslováquia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 35 votos e Flávio 13 votos
Eslovênia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 61 votos e Flávio 25 votos
Espanha:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 7.263 votos e Flávio 3.338 votos
Estônia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 142 votos e Flávio 19 votos
Finlândia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 475 votos e Flávio 155 votos
França:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 8.769 votos e Flávio 1.758 votos
Grécia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 230 votos e Lula 196 votos
Holanda:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 4.624 votos e Flávio 1.081 votos.
Hungria:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 331 votos e Flávio 93 votos.
Irlanda:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 6.025 votos e Flávio 1.559 votos
Itália:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 6.148 votos e Flávio 4.386 votos
Noruega:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu , 592 votos e Flávio 198 votos
Polônia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 183 votos e Flávio 65 votos
Portugal:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 26.401 votos e Flávio 19.412 votos
Reino Unido:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 8.640 votos e Flávio 5.366 votos
República Tcheca:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 279 votos e Flávio 70 votos
Romênia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 31 votos e Flávio 22 votos.
Sérvia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 30 votos e Flávio 13 votos
Suécia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 1.770 votos e Flávio 505 votos
Suíça:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 5.194 votos e Flávio 4.525 votos
Ucrânia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 19 votos e Lula 4 votos
Argentina:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 3.747 votos e Flávio 1.681 votos
Bahamas:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 10 votos e Lula 6 votos
Bolívia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 1.387 votos e Lula 349 votos
Canadá
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 12.508 votos e Flávio 7.043 votos
Chile:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 928 votos e Flávio 809 votos
Colômbia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 252 votos e Lula 245 votos
Costa Rica:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 173 votos e Flávio 159 votos
Cuba:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 36 votos e Flávio 1 votos
El Salvador:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 48 votos e Lula 23 votos
Equador:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 171 votos e Lula 130 votos
Estados Unidos:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 45.004 votos e Lula 23.335 votos
Guatemala:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 67 votos e Lula 33 votos
Guiana:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 43 votos e Lula 7 votos
Guiana Francesa:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 518 votos e Lula 484 votos
Haiti:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 5 votos e Flávio 0 votos.
Honduras:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 34 votos e Lula 17 votos
Jamaica:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 14 votos e Lula 4 votos.
México:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 589 votos e Lula 585 votos
Nicarágua:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 35 votos e Lula 33 votos
Panamá:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 336 votos e Lula 236 votos
Paraguai:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 3.848 votos e Lula 546 votos
Peru:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 380 votos e Lula 248 votos
República Dominicana
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 106 votos e Lula 65 votos
Suriname:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 366 votos e Lula 121 votos
Trinidad e Tobago:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 10 votos e Lula 4 votos
Uruguai:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 797 votos e Flávio 701 votos
Venezuela:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 128 votos e Flávio 125 votos
África do Sul:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 230 votos e Lula 152 votos
Angola:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 147 votos e Flávio 101 votos
Argélia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 27 votos e Flávio 3 votos
Cabo Verde:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 39 votos e Flávio 20 votos
Costa do Marfim:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 24 votos e Flávio 13 votos
Egito:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 46 votos e Flávio 12 votos
Gana:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 8 votos e Flávio 2 votos
Guiné-Bissau: Empate:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 17 votos e Flávio 17 votos
Líbia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 2 votos e Flávio 0 votos
Marrocos:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 30 votos e Flávio 6 votos
Moçambique:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Flávio recebeu 113 votos e Lula 89 votos
Líbia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 6 votos e Flávio 5 votos
Nigéria:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 26 votos e Flávio 6 votos
Quênia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 26 votos e Flávio 17 votos
Senegal:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 51 votos e Flávio 24 votos
Tanzânia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 11 votos e Flávio 5 votos
Tunísia:
2º turno: até o momento sem dados disponíveis
1º turno: Lula recebeu 12 votos e Flávio 9 votos