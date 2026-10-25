Votos do exterior: TSE apura votos de brasileiros em 100 países; Confira os primeiros resultados

Tribunal Superior Eleitoral começou a apurar os votos de aproximadamente 1 milhão de brasileiros que moram no exterior - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Tribunal Superior Eleitoral começou a apurar os votos de aproximadamente 1 milhão de brasileiros que moram no exterior - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

25 de outubro de 2026 - 10:12

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a apurar os votos de aproximadamente 1 milhão de brasileiros que moram no exterior e estão aptos a votar no segundo turno. O pleito ocorreu em 186 cidades e em mais de 100 países.

O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), havia vencido em pelo menos cinco países até as 7h, no horário de Brasília. Os países são: Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, China e Singapura. Já o senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL) havia vencido em três países: Japão, Malásia e Filipinas. Os números são baseados nos boletins de urna divulgados pelo TSE até o momento.

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Contudo, apenas ao fim da votação no Brasil, ou seja, às 17h, que será divulgada a apuração geral.

Confira as porcentagens de votos

Austrália: Vitória de Lula

Lula: 2º turno: 6.017 votos / 1º turno: 4.562 votos

Flávio: 2º turno: 3.465 votos / 1º turno: 2.579 votos

Nova Zelândia: Vitória de Lula

Lula: 2º turno: 418 votos / 1º turno: 234 votos

Flávio: 2º turno: 101 votos / 64 votos

China: Vitória de Lula

Lula: 2º turno: 502 votos / 1º turno: 367 votos

Flávio: 2º turno: 267 votos / 203 votos

Coreia do Sul: Vitória de Lula

Lula: 2º turno: 148 votos / 1º turno: 123 votos

Flávio: 2º turno: 28 votos / 72 votos

Filipinas: Vitória de Flávio

Flávio: 2º turno: 39 votos / 1º turno: 33 votos

Lula: 2º turno: 27 votos / 1º turno: 26 votos

Indonésia: Vitória de Flávio

Flávio: 2º turno: 23 votos / 1º turno: 19 votos

Lula: 2º turno: 15 votos / 1º turno: 8 votos

Japão: Vitória de Flávio

Flávio: 2º turno: 28.538 votos / 1º turno: 24.601 votos

Lula: 2º turno: 7.098 votos / 1º turno: 5.234 votos

Malásia: Vitória de Flávio

Flávio: 2º turno: 44 votos /1º turno 27 votos

Lula: 2º turno: 41 votos / 1º turno: 44 votos

Singapura: Vitória de Lula

Lula: 2º turno: 213 votos / 1º turno: 190 votos

Flávio: 2º turno: 121 votos / 92 votos

Tailândia: Vitória de Flávio

Flávio: 2º turno: 60 votos /1º turno: 51 votos

Lula: 2º turno: 56 votos / 1º turno: 40 votos

Taiwan: Vitória de Flávio

Flávio: 2º turno: 130 votos /1º turno: 107 votos

Lula: 2º turno: 94 votos / 1º turno: 77 votos

Países que ainda não há resultado

Arábia Saudita:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 52 votos e Flávio 22 votos.

Bahrein:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 27 votos e Lula 17 votos.

Catar:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 173 votos e Lula 147 votos.

Chipre

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 24 votos e Flávio 20 votos.

Emirados Árabes

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 659 votos e Lula 512 votos.

Índia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 29 votos e Flávio 27 votos.

Irã:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 14 votos e Flávio 11 votos.

Israel:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 523 votos e Lula 92 votos.

Jordânia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 675 votos e Flávio 59 votos.

Kuwait

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 54 votos e Flávio 12 votos.

Líbano:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 2.538 votos e Flávio 1.138 votos.

Nepal:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 11 votos e Lula 1 voto.

Omã:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 20 votos e Lula 12 votos.

Palestina:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 1.078 votos e Flávio 46 votos.

Síria:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 97 votos e Flávio 7 votos.

Timor-Leste:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 27 votos e Lula 16 votos.

Turquia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 114 votos e Flávio 37 votos.

Vietnã:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 14 votos e Lula 13 votos.

Rússia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 49 votos e Flávio 25 votos.

Alemanha:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 13.525 votos e Flávio 3.532 votos.

Áustria:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 979 votos e Flávio 311 votos.

Bélgica:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 2.516 votos e Flávio 1.959 votos

Bulgária:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 34 votos e Flávio 8 votos.

Croácia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 29 votos e Flávio 17 votos

Dinamarca:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 1.166 votos e Flávio 195 votos

Eslováquia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 35 votos e Flávio 13 votos

Eslovênia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 61 votos e Flávio 25 votos

Espanha:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 7.263 votos e Flávio 3.338 votos

Estônia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 142 votos e Flávio 19 votos

Finlândia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 475 votos e Flávio 155 votos

França:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 8.769 votos e Flávio 1.758 votos

Grécia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 230 votos e Lula 196 votos

Holanda:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 4.624 votos e Flávio 1.081 votos.

Hungria:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 331 votos e Flávio 93 votos.

Irlanda:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 6.025 votos e Flávio 1.559 votos

Itália:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 6.148 votos e Flávio 4.386 votos

Noruega:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu , 592 votos e Flávio 198 votos

Polônia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 183 votos e Flávio 65 votos

Portugal:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 26.401 votos e Flávio 19.412 votos

Reino Unido:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 8.640 votos e Flávio 5.366 votos

República Tcheca:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 279 votos e Flávio 70 votos

Romênia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 31 votos e Flávio 22 votos.

Sérvia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 30 votos e Flávio 13 votos

Suécia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 1.770 votos e Flávio 505 votos

Suíça:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 5.194 votos e Flávio 4.525 votos

Ucrânia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 19 votos e Lula 4 votos

Argentina:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 3.747 votos e Flávio 1.681 votos

Bahamas:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 10 votos e Lula 6 votos

Bolívia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 1.387 votos e Lula 349 votos

Canadá

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 12.508 votos e Flávio 7.043 votos

Chile:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 928 votos e Flávio 809 votos

Colômbia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 252 votos e Lula 245 votos

Costa Rica:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 173 votos e Flávio 159 votos

Cuba:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 36 votos e Flávio 1 votos

El Salvador:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 48 votos e Lula 23 votos

Equador:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 171 votos e Lula 130 votos

Estados Unidos:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 45.004 votos e Lula 23.335 votos

Guatemala:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 67 votos e Lula 33 votos

Guiana:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 43 votos e Lula 7 votos

Guiana Francesa:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 518 votos e Lula 484 votos

Haiti:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 5 votos e Flávio 0 votos.

Honduras:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 34 votos e Lula 17 votos

Jamaica:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 14 votos e Lula 4 votos.

México:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 589 votos e Lula 585 votos

Nicarágua:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 35 votos e Lula 33 votos

Panamá:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 336 votos e Lula 236 votos

Paraguai:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 3.848 votos e Lula 546 votos

Peru:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 380 votos e Lula 248 votos

República Dominicana

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 106 votos e Lula 65 votos

Suriname:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 366 votos e Lula 121 votos

Trinidad e Tobago:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 10 votos e Lula 4 votos

Uruguai:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 797 votos e Flávio 701 votos

Venezuela:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 128 votos e Flávio 125 votos

África do Sul:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 230 votos e Lula 152 votos

Angola:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 147 votos e Flávio 101 votos

Argélia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 27 votos e Flávio 3 votos

Cabo Verde:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 39 votos e Flávio 20 votos

Costa do Marfim:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 24 votos e Flávio 13 votos

Egito:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 46 votos e Flávio 12 votos

Gana:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 8 votos e Flávio 2 votos

Guiné-Bissau: Empate:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 17 votos e Flávio 17 votos

Líbia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 2 votos e Flávio 0 votos

Marrocos:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 30 votos e Flávio 6 votos

Moçambique:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Flávio recebeu 113 votos e Lula 89 votos

Líbia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 6 votos e Flávio 5 votos

Nigéria:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 26 votos e Flávio 6 votos

Quênia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 26 votos e Flávio 17 votos

Senegal:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 51 votos e Flávio 24 votos

Tanzânia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 11 votos e Flávio 5 votos

Tunísia:

2º turno: até o momento sem dados disponíveis

1º turno: Lula recebeu 12 votos e Flávio 9 votos