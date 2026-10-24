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No último dia de campanha, Douglas Ruas percorre Baixada Fluminense em carreatas por Flávio Bolsonaro

Ele agradeceu os 4,3 milhões de votos recebidos no primeiro turno da eleição para governador

relogio min de leitura | Redação
A agenda teve início em Belford Roxo e seguiu para Mesquita
A agenda teve início em Belford Roxo e seguiu para Mesquita -

No último dia da campanha presidencial, o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, liderou na manhã deste sábado (24) carreatas pela Baixada Fluminense em apoio a Flávio Bolsonaro.

A agenda teve início em Belford Roxo e seguiu para Mesquita, onde Ruas discursou diante dos apoiadores. Ele agradeceu os 4,3 milhões de votos recebidos no primeiro turno da eleição para governador.

"O Rio de Janeiro já escolheu a mudança e o nosso Brasil também quer mudança. Por isso nós pedimos a todos vocês: vamos juntos pras urnas amanhã para votar em Flávio Bolsonaro", disse Ruas.

Imagem ilustrativa da imagem No último dia de campanha, Douglas Ruas percorre Baixada Fluminense em carreatas por Flávio Bolsonaro

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Tags:

Baixada Fluminense Campanha Presidencial douglas ruas Eleições 2023 Flávio Bolsonaro Rio de Janeiro

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