No último dia de campanha, Douglas Ruas percorre Baixada Fluminense em carreatas por Flávio Bolsonaro

A agenda teve início em Belford Roxo e seguiu para Mesquita - Foto: Divulgação

A agenda teve início em Belford Roxo e seguiu para Mesquita - Foto: Divulgação

No último dia da campanha presidencial, o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, liderou na manhã deste sábado (24) carreatas pela Baixada Fluminense em apoio a Flávio Bolsonaro.

A agenda teve início em Belford Roxo e seguiu para Mesquita, onde Ruas discursou diante dos apoiadores. Ele agradeceu os 4,3 milhões de votos recebidos no primeiro turno da eleição para governador.

"O Rio de Janeiro já escolheu a mudança e o nosso Brasil também quer mudança. Por isso nós pedimos a todos vocês: vamos juntos pras urnas amanhã para votar em Flávio Bolsonaro", disse Ruas.

Leia também:

Detran RJ vai isentar multas por atraso na transferência de veículos

Sebrae Rio Summit 2026 reunirá conteúdo, inovação, networking e experiências práticas para empreendedores