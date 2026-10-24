No último dia de campanha, Douglas Ruas percorre Baixada Fluminense em carreatas por Flávio Bolsonaro
Ele agradeceu os 4,3 milhões de votos recebidos no primeiro turno da eleição para governador
No último dia da campanha presidencial, o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, liderou na manhã deste sábado (24) carreatas pela Baixada Fluminense em apoio a Flávio Bolsonaro.
A agenda teve início em Belford Roxo e seguiu para Mesquita, onde Ruas discursou diante dos apoiadores. Ele agradeceu os 4,3 milhões de votos recebidos no primeiro turno da eleição para governador.
"O Rio de Janeiro já escolheu a mudança e o nosso Brasil também quer mudança. Por isso nós pedimos a todos vocês: vamos juntos pras urnas amanhã para votar em Flávio Bolsonaro", disse Ruas.
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