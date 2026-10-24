Pesquisa CNT/MDA aponta Flávio com 50,7% dos votos e Lula com 49,3%

O resultado da pesquisa CNT/MDA indica o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), com 50,7% das intenções de voto para o segundo turno da eleição, que ocorrerá no próximo domingo (25). A pesquisa divulgada neste sábado (24), também apontou que o atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 49,3% das intenções dos votos.

Os números se referem apenas aos votos válidos, ou seja, não contam com os brancos e nulos. Os dados resultam em empate técnico na margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

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A pesquisa da CNT/MDA, ouviu 2.032 eleitores em diferentes locais do Brasil, entre os dias 21 e 23 de outubro, através de entrevistas presenciais. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) foi a responsável pela contratação da pesquisa. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está sob o protocolo BR-02136/2026.

Primeiro turno

Após a apuração de 100% das urnas, o candidato Flávio teve 47,03%, que em números absolutos correspondem a 56,1 milhões de votos. Enquanto Lula, recebeu 45,16% dos votos, sendo 53,8 milhões. Com esses números, foi preciso realizar o segundo turno, que está marcado para o próximo domingo (25).

Tendo pouco menos de dois pontos percentuais de votos de diferença, a margem de votos entre os candidatos foi a menor desde a redemocratização.