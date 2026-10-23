Ruas mobiliza deputados em carreatas pela Zona Oeste em apoio a Flávio

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, mobilizou dezenas de deputados estaduais e federais em uma série de carreatas que percorreram bairros da Zona Oeste da capital fluminense nesta sexta-feira (23/10). A mobilização foi mais um ato de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

A primeira carreata do dia foi em Campo Grande. Mais tarde, Ruas liderou um segundo desfile de carros e motos de Bangu até Padre Miguel. O governador eleito coordena a campanha de Flávio no Rio de Janeiro e vem realizando atos de apoio ao candidato por todo o Estado.

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