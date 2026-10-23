Niterói inicia obras de macrodrenagem e reservatório no Caio Martins com investimento de R$ 380 milhões

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, inicia as obras de macrodrenagem do Rio Icaraí - Foto: Layla Mussi

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, inicia as obras de macrodrenagem do Rio Icaraí - Foto: Layla Mussi

A Prefeitura de Niterói anunciou o início das obras de macrodrenagem do rio Icaraí e do reservatório de água no Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, na manhã desta sexta-feira (23). Em um ato que classificou como histórico, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) anunciou as obras e outras melhorias para a região da Zona Sul.

A obra, prevista para ser entregue daqui a três anos, promete ampliar a capacidade de drenagem da área e minimizar os alagamentos. De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, foram investidos R$ 380 milhões para a construção de seis quilômetros de galerias, além de três bombas de água. No total, a estrutura tem capacidade de armazenar 80 milhões de litros de água.

Houve investimento de 380 milhões para as obras | Foto: Layla Mussi

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"Além das grandes galerias, principalmente na Lopes Trovão e na Presidente Backer, vamos ter microdrenagem aqui nos bairros para a gente diminuir o alagamento no Jardim Icaraí, no Largo do Marrão. Nós vamos ter rede de microdrenagem, novas ruas, como é o caso do novo acesso aqui da Paulo César até ao final da Nóbrega. Isso vai também melhorar a circulação", disse o prefeito, que considerou a cerimônia um dia histórico para Niterói.

Rodrigo Neves assina ordem de início às obras de macrodrenagem do Rio Icaraí | Foto: Layla Mussi

Ainda durante o ato que marcou o início das obras, que contou com a presença de autoridades da cidade, a vice-prefeita Isabel Swan falou sobre outros projetos que a gestão espera realizar na região.

"Vamos resolver o problema da macrodrenagem do rio Icaraí, criar esse bolsão de mais de 80 milhões de litros de água, criar esporte aqui em cima em um parque perto do Parque de São Bento com floresta, com espaço de floresta urbana, é muito importante, porque Niterói precisa tirar os muros da cidade e fazer uma integração", comentou.

Vice-prefeita Isabel Swan comenta sobre outros projetos para a região | Foto: Layla Mussi

Ao fim do evento, em um ato simbólico, o gestor público foi o responsável por dar início às obras ao marretar uma parede da arquibancada do estádio Caio Martins.

Em ato simbólico, prefeito dá a primeira marretada na arquibancada do Estádio Caio Martrins | Foto: Layla Mussi

O que é macrodrenagem?

As obras de macrodrenagem são referentes à retirada do excesso de água do solo, em grandes locais. Esse recurso ajuda a levar mais qualidade de vida às pessoas, uma vez que reduz os casos de alagamento.

1/4 A cerimônia contou com a presença de autoridades da cidade | Foto: Layla Mussi

2/4 Prefeito Rodrigo Neves inicia obras de macrodrenagem | Foto: Layla Mussi

3/4 Prefeito considerou a cerimônia como um dia histórico para a cidade | Foto: Layla Mussi

4/4 As obras serão finalizadas em 3 anos | Foto: Layla Mussi