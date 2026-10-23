Queda de fios provoca congestionamento em Alcântara, São Gonçalo
A queda de fios próximo ao Pátio Alcântara foi interditado, e apenas veículos menores conseguem passar pelo local.
Motoristas ainda enfrentam congestionamento em Alcântara, em São Gonçalo, na tarde desta sexta-feira (23), após a queda de fios durante a passagem de um caminhão, durante a manhã. O problema afeta os dois sentidos da via, nas proximidades do Pátio Alcântara.
Equipes da Secretaria de Trânsito foram acionadas para interditar o trecho. Apenas veículos menores conseguem passar pelo local, e algumas linhas de ônibus estão sendo desviadas pela Estrada dos Menezes. A orientação é que os motoristas evitem a região até a liberação da via.
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Equipes continuam trabalhando no local, mas ainda não tem horário para todas as vias serem liberadas.
*Em apuração