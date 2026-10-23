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Queda de fios provoca congestionamento em Alcântara, São Gonçalo

A queda de fios próximo ao Pátio Alcântara foi interditado, e apenas veículos menores conseguem passar pelo local.

relogio min de leitura | Redação
Os fios caíram hoje durante a manhã, Equipes da Secretaria de Trânsito de São Gonçalo foram acionados para interditar
Os fios caíram hoje durante a manhã, Equipes da Secretaria de Trânsito de São Gonçalo foram acionados para interditar -

Motoristas ainda enfrentam congestionamento em Alcântara, em São Gonçalo, na tarde desta sexta-feira (23), após a queda de fios durante a passagem de um caminhão, durante a manhã. O problema afeta os dois sentidos da via, nas proximidades do Pátio Alcântara.

Equipes da Secretaria de Trânsito foram acionadas para interditar o trecho. Apenas veículos menores conseguem passar pelo local, e algumas linhas de ônibus estão sendo desviadas pela Estrada dos Menezes. A orientação é que os motoristas evitem a região até a liberação da via.

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Equipes continuam trabalhando no local, mas ainda não tem horário para todas as vias serem liberadas. 

*Em apuração

Tags:

Congestionamento Estrada dos Menezes Interdição Queda de fios São Gonçalo Trânsito

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