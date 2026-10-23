Rodrigo Neves participa de caminhada em Niterói em apoio à reeleição de Lula

O ato reuniu parlamentares, lideranças políticas e apoiadores do presidente, com discursos em defesa da democracia e da garantia dos direitos sociais dos brasileiros - Foto: Divulgação / Renan Nascimento

O ato reuniu parlamentares, lideranças políticas e apoiadores do presidente, com discursos em defesa da democracia e da garantia dos direitos sociais dos brasileiros - Foto: Divulgação / Renan Nascimento

Milhares de pessoas participaram da Grande Caminhada da Vitória, em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite de quinta-feira (22), em frente à Câmara Municipal de Niterói. O ato reuniu parlamentares, lideranças políticas e apoiadores do presidente, com discursos em defesa da democracia e da garantia dos direitos sociais dos brasileiros.

A mobilização ocupou a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, Centro da cidade, e contou com a participação do prefeito Rodrigo Neves e de parlamentares como Talíria Petrone (PSOL-RJ), Benedita da Silva (PT), Fabiano Horta (PT-RJ), Flávio Serafini (PSOL-RJ), Verônica Lima (PT-RJ), Fernanda Neves (PDT-RJ) e Professor Túlio (PSOL-RJ), entre outras lideranças políticas.

A deputada federal Talíria Petrone destacou o protagonismo da juventude nas mobilizações de rua:

“Eu quero também abraçar a juventude de Niterói. Vocês, no dia em que todo mundo estava com medo, angustiado, preocupado, ocuparam as ruas e mostraram para o Brasil todo que o fascista tem que recuar. Essa é a eleição mais importante das nossas vidas, e não é difícil decidir em quem votar. Um é aliado da milícia, o outro é aliado de trabalhador. Um é filho daquele que deixou o Brasil com fome, o outro tirou o Brasil duas vezes do mapa da fome. Lula abriu o sigilo. O outro está com medo de abrir o seu sigilo bancário. É hora de reeleger o melhor presidente que esse país já teve: Luiz Inácio Lula da Silva”.

Candidata ao Senado nas eleições deste ano, Benedita da Silva alertou que a mobilização precisa continuar até domingo (25), véspera do segundo turno, para garantir a reeleição de Lula. Ela lembrou que, apesar de liderar as pesquisas eleitorais, não conquistou nenhuma vaga.

“Que o meu exemplo sirva realmente para que, no dia 25, a gente não saia das ruas e fiscalize. Vocês sabem que eu estava em primeiro lugar em todas as pesquisas. A mesma coisa aconteceu com o Eduardo Paes. É preciso vigiar o nosso voto”, disse Benedita.

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Em seu discurso, o prefeito Rodrigo Neves destacou a dimensão da manifestação e reafirmou a importância da mobilização em apoio à reeleição de Lula.

“Nós sabemos o que está em jogo. O Lula não está disputando com Flávio Bolsonaro. O Lula está disputando com as big techs. O Lula está disputando com os interesses internacionais que querem controlar os minerais críticos, que querem controlar as terras raras e o petróleo do Brasil. A juventude de Niterói foi para as ruas para defender a democracia. E é importante a gente lembrar que muita gente morreu nesse país. Ditadura nunca mais!”, afirmou.

Neste sábado (25), será realizada uma caminhada com a presença do presidente Lula, a partir das 10h, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atividade deve reunir milhares de apoiadores, lideranças políticas e parlamentares.