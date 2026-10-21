Douglas Ruas percorre Noroeste Fluminense em carreatas e reforça campanha de Flávio Bolsonaro

Ao falar do cenário nacional, Ruas afirmou que o Estado já fez a sua escolha e convocou os presentes a levar a mobilização adiante - Foto: Divulgação

Ao falar do cenário nacional, Ruas afirmou que o Estado já fez a sua escolha e convocou os presentes a levar a mobilização adiante - Foto: Divulgação

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, realizou carreatas na manhã desta quarta-feira (21/10) em cidades da região Noroeste Fluminense, em mais uma série de atos de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Logo nas primeiras horas do dia, Ruas esteve em Itaperuna, onde participou de uma carreata que partiu do aeroporto e seguiu até o Centro da cidade. Ao final, ele fez uma breve caminhada e ouviu comerciantes e moradores locais. Em discurso, o governador eleito agradeceu os votos recebidos na eleição estadual e assumiu o compromisso de trabalhar diariamente para honrar a confiança recebida.

"Os que estão aqui não se curvaram para o sistema, se posicionaram, e eu sou muito grato a essa lealdade desde o início. É uma grande satisfação estar aqui hoje. Eu vou trabalhar todos os dias, com muito empenho e dedicação, para honrar cada voto de confiança e entregar todas aquelas propostas que apresentamos ao longo da campanha", disse ele.

Ao falar do cenário nacional, Ruas afirmou que o Estado já fez a sua escolha e convocou os presentes a levar a mobilização adiante.

Leia Também

Governador eleito, Douglas Ruas oficializa equipe de transição para o novo governo

Meio/Ideia: Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio no 2º turno

"O Rio de Janeiro já escolheu a mudança, mas o nosso Brasil também precisa de mudança. Muitas pessoas não saíram de casa para votar porque não acreditavam que era possível mudar o Brasil. Eu quero pedir a vocês que nós possamos sair daqui hoje com o compromisso de conversar com nossos amigos, nossos familiares, com aqueles que não foram votar no primeiro turno. E vamos conversar também com aqueles que votaram no adversário no primeiro turno", pediu o governador eleito.

Em seguida, Ruas seguiu para Bom Jesus do Itabapoana, onde realizou nova carreata. Nos dois eventos, ele foi acompanhado por prefeitos de municípios do Noroeste Fluminense.