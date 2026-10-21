Meio/Ideia: Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio no 2º turno

O levantamento também identificou que a maioria dos eleitores não pretende mudar o voto até o dia 25 de outubro - Foto: Divulgação/Andressa Anholete/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR

O levantamento também identificou que a maioria dos eleitores não pretende mudar o voto até o dia 25 de outubro - Foto: Divulgação/Andressa Anholete/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR

A quatro dias da votação do segundo turno da disputa presidencial, a pesquisa eleitoral Meio/Ideia aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O petista aparece com 49% dos votos válidos, enquanto Flávio soma 51%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Na análise que considera Brancos e Nulos, Flávio continua à frente, com 48% da intenção de votos, e Lula, 46%. Votos brancos e nulos representam 3,4%, e 2,6% dos entrevistados não sabem em quem votar.

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O levantamento também identificou que a maioria dos eleitores não pretende mudar o voto até o dia 25 de outubro. Segundo o Meio/Ideia, 83,7% já decidiram em quem votar, enquanto apenas 16,3% consideram que ainda podem mudar de escolha até o momento de ir às urnas.

Entre os eleitores que ainda não decidiram em quem votar, ou seja, 16,3% do total das entrevistas, 39,3% desse grupo não sabem o que os faria mudar de opinião. Para 16% desses entrevistados, a descoberta de uma proposta do próprio candidato que possa causar prejuízos a si ou à família seria motivo para mudar o voto. Outros 16% afirmaram que o desempenho dos candidatos no debate será decisivo para a escolha.

De acordo com o fundador do Instituto Ideia, Maurício Moura, a disputa segue acirrada e será decidida nos detalhes. “Desde o começo, a disputa já era bem apertada. Agora, com as últimas pesquisas, vemos o mesmo padrão se repetir. O desempenho dos candidatos nos debates e na discussão de pautas populares, como escala 6x1, segurança pública e Bolsa Família devem ser o que vai decidir a eleição”, analisou.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro teve 56,1 milhões de votos (47,03%), enquanto Lula teve 53,8 milhões (45,16%). Para a CEO do Instituto Ideia, Cila Schulman, os dados reafirmam a tendência observada no primeiro turno. “Vimos o Flávio ligeiramente à frente no 1º turno, apesar da disputa acirrada. Historicamente, quem vence no primeiro turno costuma seguir na dianteira durante a segunda etapa da eleição”, explicou.

Aprovação do governo

Nesta edição da pesquisa, 46,4% dos eleitores disseram aprovar a gestão de Lula na Presidência. Já 48,2% desaprovam o governo. A pesquisa mostrou que 31,7% dos entrevistados avaliam o governo Lula como bom ou ótimo. Na nova edição, 40,7% consideram a gestão petista ruim ou péssima.

Na economia, 30,2% dos eleitores avaliam o governo Lula (PT) como ótimo ou bom. Para 41,7%, o desempenho na área é ruim ou péssimo, enquanto 22,9% consideram regular. A avaliação negativa é mais expressiva no Centro-Oeste (51,7%), na classe A/B (52,7%) e entre evangélicos (61,3%). No Nordeste, o cenário se inverte: 39,5% avaliam a gestão econômica como ótima ou boa, contra 24,9% que a consideram ruim ou péssima.

A segurança pública é a área com a pior avaliação do governo. Apenas 24,6% classificam a atuação no setor como ótima ou boa, enquanto 45,8% a consideram ruim ou péssima. A avaliação negativa chega a 59% na classe A/B, a 64,3% entre evangélicos e a 54,2% no Centro-Oeste. Mesmo no Nordeste, região mais favorável a Lula, a avaliação negativa (36,5%) supera a positiva (29,6%).

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores por telefone, entre 15 e 19 de outubro. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08251/2026.