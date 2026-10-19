Governador eleito, Douglas Ruas oficializa equipe de transição para o novo governo

O governador eleito, Douglas Ruas (PL), oficializou a equipe responsável por conduzir os trabalhos de transição para a próxima gestão do Governo do Estado. A medida foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo desta segunda-feira (19).

O grupo terá a missão de reunir e analisar informações sobre a atual administração, identificar as principais demandas do Estado e preparar as bases para o início do novo governo.

A equipe será coordenada por Maria Gabriela Bessa e contará também com Bruno Bonetti, Anderson Monteze e Fábio Araujo.

"Estamos trabalhando para que a transição seja conduzida com planejamento, transparência e responsabilidade. Vamos identificar as prioridades e preparar as medidas necessárias para iniciar o governo com foco em resultados e na melhoria dos serviços prestados à população. A equipe terá um papel fundamental nesse processo, reunindo informações e organizando as bases para as decisões que tomaremos a partir de janeiro", disse Ruas.