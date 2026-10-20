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Equipes de transição do governo do Rio de Janeiro realizam primeira reunião de trabalho no Tribunal de Justiça

Encontro teve clima de cordialidade e cooperação; novas reuniões estão previstas para esta semana

relogio min de leitura | Redação
A conversa transcorreu em clima de cordialidade
A conversa transcorreu em clima de cordialidade -

As equipes de transição designadas pelo governador eleito, Douglas Ruas, e pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, realizaram nesta segunda-feira (19/10) a primeira reunião de trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O encontro foi aberto por Couto, que recebeu Maria Gabriela Bessa, socióloga e coordenadora da transição escolhida por Ruas, e Flávio Willeman, secretário da Casa Civil.

Couto destacou a importância do equilíbrio fiscal do Estado, o potencial do Rio de Janeiro para a geração de riquezas e a necessidade de avanços na segurança pública como fatores fundamentais para a atração de investimentos e o desenvolvimento econômico fluminense. A conversa transcorreu em clima de cordialidade e Willeman garantiu que o processo de transição será marcado pelo espírito de cooperação entre as equipes:

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"Maria Gabriela e sua equipe terão total apoio nosso. Estamos à disposição para ajudar nesse processo, com toda a transparência e colaboração possíveis. Queremos muito que este novo governo tenha todas as informações necessárias".

A coordenadora designada por Ruas ressaltou a importância do diálogo institucional e da responsabilidade na condução dos trabalhos:

"A transição de governo é uma expressão concreta da democracia. É o momento em que o respeito à vontade popular se traduz em responsabilidade institucional, diálogo e compromisso com o interesse público. Sob a liderança do governador eleito Douglas Ruas, nosso trabalho será conduzido com seriedade, transparência e espírito de colaboração, assegurando a continuidade dos serviços públicos e reunindo as informações estratégicas necessárias para que a nova gestão esteja preparada para enfrentar, desde o primeiro dia, os principais desafios do Rio de Janeiro. Mais do que uma mudança de governo, estamos falando do compromisso permanente do Estado com a população fluminense".

Pela equipe do governo eleito, participaram da reunião, além de Maria Gabriela: Bruno Bonetti, presidente municipal do PL; Fábio Vianna de Araújo, assessor direto de Ruas; e Anderson Monteze, servidor público federal que exerce o cargo de assessor especial na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Pela equipe do governo interino, participaram Willeman e duas assessoras da pasta. Outras reuniões entre as equipes deverão ocorrer ainda ao longo desta semana, dando continuidade aos trabalhos de transição.

Tags:

diálogo institucional douglas ruas governança Rio de Janeiro Segurança Pública transição de governo

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