Em parceria com a mãe, autora de 11 anos lançará livro que aborda racismo e bullying nas escolas na FLIM Maricá

Aos 11 anos, enquanto muitas crianças estão descobrindo o mundo por meio dos livros, Dandara Freitas deu um passo além: transformou suas próprias vivências em uma obra literária. Em parceria com a mãe, Isabela Freitas, a menina assina Brincando de Sonhar, livro que aborda infância, amizade, conquistas, racismo, bullying e ancestralidade. Mais do que realizar o sonho de publicar uma obra ainda na infância, Dandara protagoniza uma iniciativa que pode inspirar outras crianças e mostrar a pais e responsáveis a importância de incentivar desde cedo o contato com a cultura, a leitura e a escrita.

A ideia de escrever o livro partiu da própria Dandara, há cerca de quatro meses. Desde então, mãe e filha enfrentaram desafios relacionados ao tempo, à logística e à busca por parceiros para tirar o projeto do papel. A trajetória incluiu até a recusa de dois ilustradores, antes de conhecerem Camilo Martins, que assumiu a missão de dar vida às histórias por meio das ilustrações. Os obstáculos, porém, não impediram que as experiências, os sentimentos e os sonhos de uma menina de 11 anos ganhassem forma e chegassem ao público.

O lançamento será realizado no dia 30 de outubro, durante a Feira Literária Internacional de Maricá (Flim). A obra terá uma segunda sessão de lançamento e autógrafos em 22 de novembro, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), no Rio de Janeiro.

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“Eu queria passar tudo o que eu vivi para as crianças também viverem. E eu vivi porque eu sonhei. Então, não queria que elas parassem de sonhar porque se elas sonhassem, poderiam realizar também. O livro tem muitas coisas que eu já vivi na minha vida”, disse a escritora mirim.

A história abordada por Dandara gira em torno de suas experiências | Foto: Layla Mussi

Em meio aos sonhos, as marcas que o bullying e o racismo podem deixar nas crianças. Dandara viveu esses episódios na escola, o que a deixava triste, mas foi acolhida pela instituição. Tendo passado por essas experiências, a menina acredita que seu livro pode ser usado nas salas de aula justamente para conversar com as crianças.

“O livro é para as crianças que cometem bullying e racismo perceberem que as crianças pretas que estão na sala não merecem isso”, completou a pequena escritora.

O livro 'Brincando de Sonhar' retrata experiências alegres da menina, mas também momentos de bullying e racismos vividos por ela | Foto: Divulgação

A história de ‘Brincando de Sonhar’ teve a coautoria de Isabela Freitas, a mãe de Dandara (conhecida como Isa Black Woman), que ajudou no desenvolvimento e no encerramento da obra. Para ela, a experiência da escrita junto à filha a deu coragem para seguir com os próprios sonhos, e a entender que os adultos também podem aprender ouvindo as crianças.

“Muitas vezes, a criança não é ouvida, tem que estar sempre acatando o que um adulto fala. Crianças ensinam tanto, a gente ensina, mas a gente aprende muito com crianças. Eu acho que é esse o papel, porque fala de educação socioemocional, trata as emoções como você regula, de como você lida com as frustrações, fala sobre sonhos de uma maneira muito simples e veio uma criança”, explicou Isabela.

Dandara Freitas e Isa Black Woman escreveram juntas o livro 'Brincando de Sonhar' | Foto: Layla Mussi

Lançamento do livro ‘Brincando de Sonhar’

O mês de outubro é inteiramente dedicado às crianças, o que torna ainda mais simbólico o lançamento do livro “Brincando de Sonhar", na Feira Literária Internacional de Maricá (Flim) no dia 30 de outubro.

No dia do lançamento, os colegas de escola da jovem Dandara estarão ao seu lado para prestigiar e comemorar o livro.

“Vai ser o momento da culminância dela, depois de ter passado por uma situação ruim na escola, no ano passado. Ela continuar nessa escola e esse ano estar sendo bem vista, está feliz”, explicou a mãe.

“Eu estou muito ansiosa, porque irão muitas pessoas que eu conheço, e que viveram o dia a dia na escola, que terão livro autografado meu. E todos os meus amigos estão muito nervosos. Eu estou muito feliz e também estou muito nervosa”, contou Dandara.

Dandara está ansiosa para dividir o dia do lançamento na Flim com os amigos | Foto: Layla Mussi

O ‘segundo lançamento’ será no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), dentro da Galeria da Berê, no dia 22 de novembro, com uma tarde de autógrafos, das 11h às 16h.

Serviços:

Lançamento na Flim: Orla do Parque Nanci

Dia: 30 de outubro

Lançamento na Muhcab: Rua Pedro Ernesto, 80, Gamboa, Rio de Janeiro. Galeria Berê, no 2º andar.

Dia: 22 de novembro

Horário: 11h às 16h

Ficha Técnica:

Autora Dandara Freitas | Coautora Isa Black Woman

Ilustração de Camilo Martins

Diagramação Jean Viveiros

Revisão do Texto: Laryssa Calixto

Editora: Afeto

Sinopse: BRINCANDO DE SONHAR

Brincando de Sonhar conta a história de Dandara baseada em fatos reais da autora do livro uma menina preta de 11 anos que, em coautoria com sua mãe, transforma experiências em uma história sobre sonhos, desejos e descobertas da sua infância juntamente com a sua família e amigos.

Dandara sonha com viagens, com conhecer o mar, andar de avião e viver momentos importantes ao lado da família. Mas aprende que nem tudo acontece no tempo que desejamos. Entre expectativas, frustrações e conquistas, ela descobre que esperar também faz parte do caminho e que um sonho pode permanecer vivo mesmo quando ainda não chegou a sua vez.

Ao longo da história, Dandara também vivencia questões como amizade, bullying, coragem, família, ancestralidade e pertencimento, cercada por uma rede de pessoas que participa de sua criação e de seus sonhos.

Brincando de Sonhar é um livro para crianças que fala sobre como lidar com as emoções e as frustrações sem deixar de acreditar no que desejam. Uma história sobre uma menina que aprende que sonhar alto também é reconhecer as pequenas coisas e acreditar que o que parece distante hoje pode fazer parte da sua história amanhã.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca