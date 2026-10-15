TRE-RJ divulga resultado definitivo da eleição para governador nesta quinta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) anunciará, nesta quinta-feira (15), o resultado definitivo da eleição para o governo estadual. A divulgação ocorrerá após o julgamento de eventuais reclamações relacionadas à retotalização dos votos que confirmou a eleição de Douglas Ruas (PL) no último sábado (10). A sessão está marcada para as 15h.

A recontagem dos votos foi necessária após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir o registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), que disputou o pleito com a candidatura sub judice e recebeu 274.411 votos. Após novo julgamento, os votos atribuídos ao candidato foram anulados.

Inicialmente, a eleição no Rio de Janeiro teria segundo turno entre Douglas Ruas, que obteve 49,25% dos votos válidos, e Eduardo Paes (PSD), que recebeu 42,76%. No entanto, a anulação dos votos de Garotinho alterou a base de cálculo eleitoral, elevando o percentual de Ruas para 50,88% e garantindo sua eleição ainda no primeiro turno.

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