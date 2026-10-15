Premiê de Israel chama Brasil de “pequeno país” e cogita ir à posse de Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Gil Cohen-Magen/AFP

Premiê de Israel chama Brasil de “pequeno país” e cogita ir à posse de Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Gil Cohen-Magen/AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou o Brasil de “pequeno país” durante um discurso na inauguração da Embaixada da Colômbia em Jerusalém, na quarta-feira (14). O premiê israelense fez o comentário ao relembrar sua participação na posse do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em janeiro de 2019. Na mesma ocasião, sinalizou que poderá voltar ao Brasil para a eventual posse de Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente e candidato à Presidência da República.

“Um ano depois, fomos a um pequeno país chamado Brasil, para a posse do presidente Bolsonaro. Quem sabe? Talvez voltemos lá”, afirmou Netanyahu.

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A declaração ocorreu depois de Netanyahu manifestar apoio público à candidatura de Flávio Bolsonaro. Em 5 de outubro, após o primeiro turno das eleições brasileiras, o primeiro-ministro israelense parabenizou o senador e afirmou esperar a retomada da “extraordinária amizade” entre Brasil e Israel.

A relação de Netanyahu com a família Bolsonaro se estreitou durante o governo de Jair Bolsonaro. O primeiro-ministro israelense participou da posse do então presidente brasileiro, em janeiro de 2019. Dois meses depois, em março, Bolsonaro viajou a Israel e se encontrou com Netanyahu.

A relação de Netanyahu com a família Bolsonaro se estreitou durante o governo de Jair Bolsonaro. | Foto: Reprodução/El País

A aproximação continuou nos anos seguintes. Em janeiro deste ano, Flávio Bolsonaro e seu irmão, Eduardo Bolsonaro, se reuniram com o premiê em Jerusalém, durante uma conferência internacional de combate ao antissemitismo. Na ocasião, o senador afirmou ter discutido compromissos que pretendia assumir caso fosse eleito presidente, incluindo a retomada das relações entre os dois países.

Em julho, Netanyahu enviou um vídeo de apoio à candidatura de Flávio, exibido durante a convenção nacional do PL. Na gravação, chamou o senador de “meu amigo” e declarou confiar que ele levaria o Brasil a patamares cada vez maiores.

Após o primeiro turno das eleições brasileiras, realizado em 4 de outubro, Netanyahu parabenizou Flávio pelo resultado e manifestou interesse em restabelecer a “extraordinária amizade” entre Brasil e Israel. O premiê também desejou uma grande vitória ao candidato no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

As relações entre Israel e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se deterioraram após críticas brasileiras à ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza. Em fevereiro de 2024, Lula comparou a ofensiva ao Holocausto. Em resposta, o governo israelense declarou o presidente brasileiro persona non grata, expressão diplomática usada para indicar que uma pessoa não é bem-vinda no país.