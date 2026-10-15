Globo demite diretor-geral após vazamento de mensagens com Vorcaro

O Grupo Globo anunciou que o diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar, foi desligado do conglomerado nesta quinta-feira (15). A demissão veio após a divulgação de mensagens trocadas por Kachar com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025. As conversas envolviam negociações de patrocínio para eventos da empresa, pedidos para promover a então namorada de Vorcaro em revistas do grupo, comentários sobre reportagens relacionadas ao Banco Master e referências a festas com mulheres estrangeiras.

Fred Kachar comandava as operações dos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico, além de revistas como Vogue, Marie Claire e Ela. Ele também era responsável pelo Sistema Globo de Rádio, que inclui a CBN. A empresa informou que teve acesso às conversas na quarta-feira (14) e considerou inadequada a relação mantida entre o executivo e o banqueiro, que também era anunciante do grupo.

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Em nota, o Grupo Globo comunicou o desligamento e reafirmou seu compromisso com a independência editorial. A empresa também reconheceu os 29 anos de trabalho de Kachar e informou que anunciará posteriormente o nome de seu substituto.

“O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante”, afirmou a empresa.

Reclamações sobre a cobertura jornalística

Em 29 de março de 2025, quando Vorcaro tentava negociar a venda do Banco Master ao BRB, os dois discutiram a repercussão das notícias sobre a instituição financeira. O banqueiro disse se sentir prejudicado pela relação que mantinha com a Globo. Kachar respondeu que, de sua parte, havia “total parceria” e afirmou que não costumava procurar pessoas para ouvir antes da publicação de informações sobre o banco. Na mesma conversa, disse ter falado com os colunistas Malu Gaspar, Lauro Jardim e Álvaro Gribel.

Dois dias depois, Kachar voltou a procurar Vorcaro para saber se ele queria conversar. Na manhã seguinte, o banqueiro encaminhou ao executivo uma reportagem de Malu Gaspar sobre gestores do Master que respondiam a processos por operações fraudulentas e manipulação de preços.

Insatisfeito com o conteúdo, Vorcaro reclamou da publicação e afirmou que ela prejudicava a imagem do jornalismo da Globo. “Isso é sacanagem demais, Fred, numa boa”, escreveu. Na mesma conversa, disse que o texto “diminui muito o jornalismo da Globo”.

Kachar respondeu que tentava conversar com a colunista e comentou o estilo de trabalho dela. Em outra mensagem, afirmou que considerava a abordagem cansativa e desnecessária e disse que falaria com a jornalista.

Mensagem de Daniel Vorcaro a Frederic Kachar sobre a cobertura jornalística da Globo | Foto: Reprodução/Revista Fórum

As conversas também mostram que Vorcaro reclamou de outros conteúdos publicados pelo grupo. Em uma ocasião, questionou uma publicação de Malu Gaspar sobre um fórum em Londres e ameaçou cancelar um evento relacionado ao Valor Econômico. Kachar respondeu que pediria a correção caso houvesse algum erro na reportagem e também questionou o tom da cobrança.

Mensagem de Daniel Vorcaro a Frederic Kachar sobre a cobertura jornalística da Globo | Foto: Reprodução/Carta Capital

Em setembro e outubro de 2024, os dois discutiram uma reportagem da revista piauí sobre o Banco Master. Antes da publicação, Vorcaro afirmou que um jornalista havia sido contratado para produzir material negativo contra o banco. Kachar perguntou quem era o profissional e escreveu que a revista havia se tornado uma publicação denuncista.

Depois que a reportagem foi publicada, Vorcaro atribuiu o conteúdo a uma suposta encomenda do Itaú. Kachar respondeu: “Se o mercado viu como encomenda do Itaú, menos mal”.

A suspeita de que o Itaú teria encomendado a reportagem não foi comprovada pelas mensagens divulgadas. A afirmação aparece como uma interpretação de Vorcaro sobre a publicação, sem documentos que demonstrem a contratação ou interferência da instituição financeira.



Mensagem de Daniel Vorcaro e Frederic Kachar sobre matéria da Revista Piauí | Foto: Reprodução/Brasil 247

Pedidos de destaque para a namorada e negociações comerciais

As mensagens também revelam pedidos de Vorcaro para ampliar a exposição de Martha Graeff, sua então namorada, que lançou uma marca de suplementos chamada Happy Aging.

Em uma conversa, o banqueiro pediu ajuda a Kachar para conseguir uma capa na Vogue para a empresária. O executivo respondeu que apresentaria a pauta às revistas do grupo. “Vou pautar Vogue, Marie Claire e Ela”, escreveu.

Mensagem de Daniel Vorcaro a Frederic Kachar sobre a sua então namorada | Foto: Reprodução/UOL Notícias

Três dias depois, as três publicações divulgaram reportagens sobre a Happy Aging, lançada em Miami. Na semana seguinte, os dois voltaram a discutir a possibilidade de uma capa para Martha. Vorcaro demonstrou interesse na iniciativa, mas Kachar afirmou que seria necessário um fato novo para viabilizar a publicação.

Os diálogos também mostram que Kachar pediu ajuda a Vorcaro para destravar o uso de um novo contrato de publicidade do Banco Master com a editora. O banqueiro respondeu que já havia conversado com a responsável pela negociação.

O relacionamento comercial entre as empresas também aparece em propostas de patrocínio. Segundo uma tabela enviada por Kachar a Vorcaro, o Banco Master patrocinou o Baile da Vogue de 2024, com R$ 825 mil, e o camarote da editora no Carnaval de 2023, com R$ 1,6 milhão.

Mensagem de Daniel Vorcaro a Frederic Kachar sobre contrato de publicidade | Foto: Reprodução/UOL Notícias

Em 2025, o nome do banco foi retirado de duas propostas comerciais. Ainda assim, as conversas mencionam marcas ligadas a Vorcaro, como Desinchá e Happy Aging. Os valores discutidos incluíam R$ 500 mil para a Vogue e R$ 800 mil para o camarote de Carnaval. As mensagens, por si só, não comprovam que todos os valores mencionados nessas propostas tenham sido efetivamente pagos.

Encontros privados e comentários pessoais

Além dos assuntos relacionados à cobertura jornalística e aos negócios, as mensagens registram convites para encontros particulares. Em 15 de maio de 2024, Vorcaro chamou Kachar para uma festa privada, após explicar que não participaria de outro evento. O banqueiro descreveu o encontro como um ambiente “sem celular” e “sem risco”.

Kachar demonstrou interesse e aceitou o convite. As mensagens mostram que ele tentou chegar ao local durante a noite e confirmou a entrada já na madrugada do dia seguinte. Na tarde seguinte, agradeceu pelo convite e comentou sobre o cansaço após a noite. Os registros não esclarecem o que aconteceu durante o encontro nem o significado exato das expressões usadas por Vorcaro.

Em outras conversas, Kachar fazia referências à expressão “guerra na Ucrânia”, usada no grupo de Vorcaro para se referir a festas com mulheres estrangeiras. Em março de 2024, horas depois de o banqueiro avisar que haveria naquele dia um “plano ataque soviético”, o executivo perguntou: “Já está na Ucrânia, rs?”.

Uma semana depois, Kachar voltou a perguntar sobre os encontros: “Temos guerra na Ucrânia nessa semana?”. Vorcaro respondeu: “Tem hoje. Bora?”. O executivo disse que não conseguiria comparecer naquele dia e perguntou se haveria outra festa na semana seguinte. “Se tiver, tô dentro”, escreveu.

Em outras conversas, Kachar fazia referências à expressão “guerra na Ucrânia”, usada no grupo de Vorcaro para se referir a festas com mulheres estrangeiras. | Foto: Reprodução/

Em outras conversas, Kachar fazia referências à expressão “guerra na Ucrânia”, usada no grupo de Vorcaro para se referir a festas com mulheres estrangeiras. | Foto: Reprodução/UOL Notícias

As mensagens também contêm comentários de teor sexual sobre artistas. Em uma conversa relacionada ao Baile da Vogue, Kachar fez insinuações sobre Sabrina Sato e Deborah Secco, incluindo comentários sobre a aparência e a suposta disponibilidade sexual das duas. “Tava pra jogo”, escreveu sobre Sabrina. Em outro trecho, afirmou sobre Deborah: “Eu só olhava pra bunda dela”.

Mensagem de Daniel Vorcaro a Frederic Kachar sobre o Baile da Vogue | Foto: Reprodução/Jornal de Brasília

Os registros não indicam que as artistas tenham participado dessas conversas ou correspondido às insinuações. O conteúdo integra o conjunto de mensagens privadas que veio a público e levou o Grupo Globo a considerar inadequada a relação mantida entre Kachar e o ex-banqueiro.

Globo se manifesta via nota

"O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante. A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.

A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.”

Comunicação Globo Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2026.