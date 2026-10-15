Globo demite diretor-geral após vazamento de mensagens com Vorcaro
Conversas incluem marcação de encontros, negociações de patrocínio e até críticas diretos do banqueiro a cobertura jornalística do Caso Master
O Grupo Globo anunciou que o diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar, foi desligado do conglomerado nesta quinta-feira (15). A demissão veio após a divulgação de mensagens trocadas por Kachar com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025. As conversas envolviam negociações de patrocínio para eventos da empresa, pedidos para promover a então namorada de Vorcaro em revistas do grupo, comentários sobre reportagens relacionadas ao Banco Master e referências a festas com mulheres estrangeiras.
Fred Kachar comandava as operações dos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico, além de revistas como Vogue, Marie Claire e Ela. Ele também era responsável pelo Sistema Globo de Rádio, que inclui a CBN. A empresa informou que teve acesso às conversas na quarta-feira (14) e considerou inadequada a relação mantida entre o executivo e o banqueiro, que também era anunciante do grupo.
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Em nota, o Grupo Globo comunicou o desligamento e reafirmou seu compromisso com a independência editorial. A empresa também reconheceu os 29 anos de trabalho de Kachar e informou que anunciará posteriormente o nome de seu substituto.
“O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante”, afirmou a empresa.
Reclamações sobre a cobertura jornalística
Em 29 de março de 2025, quando Vorcaro tentava negociar a venda do Banco Master ao BRB, os dois discutiram a repercussão das notícias sobre a instituição financeira. O banqueiro disse se sentir prejudicado pela relação que mantinha com a Globo. Kachar respondeu que, de sua parte, havia “total parceria” e afirmou que não costumava procurar pessoas para ouvir antes da publicação de informações sobre o banco. Na mesma conversa, disse ter falado com os colunistas Malu Gaspar, Lauro Jardim e Álvaro Gribel.
Dois dias depois, Kachar voltou a procurar Vorcaro para saber se ele queria conversar. Na manhã seguinte, o banqueiro encaminhou ao executivo uma reportagem de Malu Gaspar sobre gestores do Master que respondiam a processos por operações fraudulentas e manipulação de preços.
Insatisfeito com o conteúdo, Vorcaro reclamou da publicação e afirmou que ela prejudicava a imagem do jornalismo da Globo. “Isso é sacanagem demais, Fred, numa boa”, escreveu. Na mesma conversa, disse que o texto “diminui muito o jornalismo da Globo”.
Kachar respondeu que tentava conversar com a colunista e comentou o estilo de trabalho dela. Em outra mensagem, afirmou que considerava a abordagem cansativa e desnecessária e disse que falaria com a jornalista.
As conversas também mostram que Vorcaro reclamou de outros conteúdos publicados pelo grupo. Em uma ocasião, questionou uma publicação de Malu Gaspar sobre um fórum em Londres e ameaçou cancelar um evento relacionado ao Valor Econômico. Kachar respondeu que pediria a correção caso houvesse algum erro na reportagem e também questionou o tom da cobrança.
Em setembro e outubro de 2024, os dois discutiram uma reportagem da revista piauí sobre o Banco Master. Antes da publicação, Vorcaro afirmou que um jornalista havia sido contratado para produzir material negativo contra o banco. Kachar perguntou quem era o profissional e escreveu que a revista havia se tornado uma publicação denuncista.
Depois que a reportagem foi publicada, Vorcaro atribuiu o conteúdo a uma suposta encomenda do Itaú. Kachar respondeu: “Se o mercado viu como encomenda do Itaú, menos mal”.
A suspeita de que o Itaú teria encomendado a reportagem não foi comprovada pelas mensagens divulgadas. A afirmação aparece como uma interpretação de Vorcaro sobre a publicação, sem documentos que demonstrem a contratação ou interferência da instituição financeira.
Pedidos de destaque para a namorada e negociações comerciais
As mensagens também revelam pedidos de Vorcaro para ampliar a exposição de Martha Graeff, sua então namorada, que lançou uma marca de suplementos chamada Happy Aging.
Em uma conversa, o banqueiro pediu ajuda a Kachar para conseguir uma capa na Vogue para a empresária. O executivo respondeu que apresentaria a pauta às revistas do grupo. “Vou pautar Vogue, Marie Claire e Ela”, escreveu.
Três dias depois, as três publicações divulgaram reportagens sobre a Happy Aging, lançada em Miami. Na semana seguinte, os dois voltaram a discutir a possibilidade de uma capa para Martha. Vorcaro demonstrou interesse na iniciativa, mas Kachar afirmou que seria necessário um fato novo para viabilizar a publicação.
Os diálogos também mostram que Kachar pediu ajuda a Vorcaro para destravar o uso de um novo contrato de publicidade do Banco Master com a editora. O banqueiro respondeu que já havia conversado com a responsável pela negociação.
O relacionamento comercial entre as empresas também aparece em propostas de patrocínio. Segundo uma tabela enviada por Kachar a Vorcaro, o Banco Master patrocinou o Baile da Vogue de 2024, com R$ 825 mil, e o camarote da editora no Carnaval de 2023, com R$ 1,6 milhão.
Em 2025, o nome do banco foi retirado de duas propostas comerciais. Ainda assim, as conversas mencionam marcas ligadas a Vorcaro, como Desinchá e Happy Aging. Os valores discutidos incluíam R$ 500 mil para a Vogue e R$ 800 mil para o camarote de Carnaval. As mensagens, por si só, não comprovam que todos os valores mencionados nessas propostas tenham sido efetivamente pagos.
Encontros privados e comentários pessoais
Além dos assuntos relacionados à cobertura jornalística e aos negócios, as mensagens registram convites para encontros particulares. Em 15 de maio de 2024, Vorcaro chamou Kachar para uma festa privada, após explicar que não participaria de outro evento. O banqueiro descreveu o encontro como um ambiente “sem celular” e “sem risco”.
Kachar demonstrou interesse e aceitou o convite. As mensagens mostram que ele tentou chegar ao local durante a noite e confirmou a entrada já na madrugada do dia seguinte. Na tarde seguinte, agradeceu pelo convite e comentou sobre o cansaço após a noite. Os registros não esclarecem o que aconteceu durante o encontro nem o significado exato das expressões usadas por Vorcaro.
Em outras conversas, Kachar fazia referências à expressão “guerra na Ucrânia”, usada no grupo de Vorcaro para se referir a festas com mulheres estrangeiras. Em março de 2024, horas depois de o banqueiro avisar que haveria naquele dia um “plano ataque soviético”, o executivo perguntou: “Já está na Ucrânia, rs?”.
Uma semana depois, Kachar voltou a perguntar sobre os encontros: “Temos guerra na Ucrânia nessa semana?”. Vorcaro respondeu: “Tem hoje. Bora?”. O executivo disse que não conseguiria comparecer naquele dia e perguntou se haveria outra festa na semana seguinte. “Se tiver, tô dentro”, escreveu.
As mensagens também contêm comentários de teor sexual sobre artistas. Em uma conversa relacionada ao Baile da Vogue, Kachar fez insinuações sobre Sabrina Sato e Deborah Secco, incluindo comentários sobre a aparência e a suposta disponibilidade sexual das duas. “Tava pra jogo”, escreveu sobre Sabrina. Em outro trecho, afirmou sobre Deborah: “Eu só olhava pra bunda dela”.
Os registros não indicam que as artistas tenham participado dessas conversas ou correspondido às insinuações. O conteúdo integra o conjunto de mensagens privadas que veio a público e levou o Grupo Globo a considerar inadequada a relação mantida entre Kachar e o ex-banqueiro.
Globo se manifesta via nota
"O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante. A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.
A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.”
Comunicação Globo Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2026.