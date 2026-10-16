No Sul do RJ, Douglas Ruas agradece os votos recebidos e faz série de carreatas por Flávio Bolsonaro

Douglas Ruas participou da carreata no alto de um trio elétrico com outras lideranças políticas de seu partido na região - Foto: Divulgação

Douglas Ruas participou da carreata no alto de um trio elétrico com outras lideranças políticas de seu partido na região - Foto: Divulgação

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), percorreu as cidades de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda nesta quinta-feira (15/10), em uma série de carreatas. Ruas agradeceu à população pela vitória nas eleições estaduais e pediu votos para o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

Ao longo dos percursos, o governador eleito falou sobre o desejo de mudança no país, relacionando o sentimento ao resultado das eleições no Rio. Ruas também disse que Flávio Bolsonaro representa essa renovação para o Brasil.

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"O nosso adversário já teve todas as chances de mudar o Brasil, prometeu e não entregou as mudanças que o país precisa. Mudança real é com Flávio Bolsonaro", disse.

Ruas também falou sobre sua proximidade com os municípios do interior fluminense e disse que vai manter uma gestão próxima da população. Entre as prioridades mencionadas, estão investimentos em infraestrutura, geração de emprego e renda e ampliação do acesso à saúde, com a criação de centros integrados de saúde em todas as regiões do estado.

Participaram das manifestações o prefeito de Resende, Tande Vieira; o prefeito de Barra Mansa, Antônio Furlani; e o prefeito de Volta Redonda, Francisco Neto.