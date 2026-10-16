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No Sul do RJ, Douglas Ruas agradece os votos recebidos e faz série de carreatas por Flávio Bolsonaro

Ao longo dos percursos, o governador eleito falou sobre o desejo de mudança no país

relogio min de leitura | Redação
Douglas Ruas participou da carreata no alto de um trio elétrico com outras lideranças políticas de seu partido na região
Douglas Ruas participou da carreata no alto de um trio elétrico com outras lideranças políticas de seu partido na região -

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), percorreu as cidades de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda nesta quinta-feira (15/10), em uma série de carreatas. Ruas agradeceu à população pela vitória nas eleições estaduais e pediu votos para o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

Ao longo dos percursos, o governador eleito falou sobre o desejo de mudança no país, relacionando o sentimento ao resultado das eleições no Rio. Ruas também disse que Flávio Bolsonaro representa essa renovação para o Brasil.

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"O nosso adversário já teve todas as chances de mudar o Brasil, prometeu e não entregou as mudanças que o país precisa. Mudança real é com Flávio Bolsonaro", disse.

Ruas também falou sobre sua proximidade com os municípios do interior fluminense e disse que vai manter uma gestão próxima da população. Entre as prioridades mencionadas, estão investimentos em infraestrutura, geração de emprego e renda e ampliação do acesso à saúde, com a criação de centros integrados de saúde em todas as regiões do estado.

Participaram das manifestações o prefeito de Resende, Tande Vieira; o prefeito de Barra Mansa, Antônio Furlani; e o prefeito de Volta Redonda, Francisco Neto.

Tags:

douglas ruas Flávio Bolsonaro mudança política

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