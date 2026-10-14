Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44% no segundo turno

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados - Foto: Divulgação

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados - Foto: Divulgação

A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa presidencial no segundo turno das eleições de 2026 aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14).

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados.

De acordo com o levantamento, 9% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo, ou que não vão comparecer às urnas. Outros 1% se declararam indecisos.

Leia também

➣ Escala 6x1 vai acabar? Entenda o que pode mudar com a votação no Senado

➣ Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro vendidas na internet

A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 54%, enquanto Lula registra 53% dos entrevistados que afirmaram não votar neles.

Metodologia

A pesquisa Quaest ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08729/2026.