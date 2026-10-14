Douglas Ruas se prepara para assumir o RJ; veja quem vai integrar equipe de transição

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, instituiu oficialmente a Comissão de Transição Governamental, responsável por coordenar o repasse de informações da atual administração para a equipe do governador eleito Douglas Ruas (PL). O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (14).

A comissão será presidida pelo secretário de Estado da Casa Civil, Flávio Willeman, e coordenada pelo procurador-geral do Estado, Bruno Teixeira Dubeux. Também integram o grupo Rafael Ventura Abreu, secretário de Planejamento e Gestão; Guilherme Mercês, secretário de Fazenda; Pablo Villarim Gonçalves, secretário de Infraestrutura e Obras Públicas; e Sérgio Pimentel, subsecretário-geral da Casa Civil.

Leia também:

Vice-governadora eleita, Fernanda Louback, assumirá a Secretaria de Estado da Inclusão e da Mulher

Presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas discursa como governador eleito e defende a união entre os poderes





Pelo decreto, Douglas Ruas poderá indicar até cinco integrantes para sua equipe de transição, que terá acesso às informações reunidas pela comissão governamental. Embora os nomes ainda não tenham sido oficialmente publicados, Maria Gabriela Bessa e Fábio Araújo, conhecido como Fabinho, já estão definidos para integrar a equipe do governador eleito. Maria Gabriela ficará responsável pela coordenação do grupo indicado por Ruas.

Secretários têm até 30 de outubro para apresentar informações

Os secretários estaduais deverão encaminhar à presidência da comissão, até 30 de outubro, informações sobre os programas realizados e aqueles que estão em execução pela atual gestão.

O levantamento também deverá identificar assuntos que exigirão providências ou decisões nos primeiros dias do novo governo, além de projetos que aguardam implantação ou foram interrompidos. As contas públicas estaduais também deverão ser apresentadas à equipe de transição.

O processo começou oficialmente com a publicação do decreto e será encerrado com a posse do novo governador.

A transição ocorre em meio a mudanças promovidas por Ricardo Couto na estrutura administrativa do governo fluminense. Em agosto, a gestão informou ter ultrapassado a marca de 6 mil exonerações em diferentes órgãos estaduais, número equivalente a aproximadamente 43% dos mais de 14 mil cargos comissionados existentes em março.

Segundo as projeções divulgadas pelo governo, os desligamentos devem gerar uma economia de R$ 221 milhões até dezembro. No mesmo período, foram realizadas 2.496 nomeações de servidores de carreira selecionados pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Couto também determinou auditorias em contratos da administração estadual, suspendeu repasses e extinguiu a Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável após a identificação de irregularidades no projeto 60+ Reabilita.