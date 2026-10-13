Vice-governadora eleita, Fernanda Louback, assumirá a Secretaria de Estado da Inclusão e da Mulher

A criação da pasta integra a estratégia de Ruas de tratar a inclusão e os direitos das mulheres como temas nas políticas e ações de todas as secretarias - Foto: Divulgação

A criação da pasta integra a estratégia de Ruas de tratar a inclusão e os direitos das mulheres como temas nas políticas e ações de todas as secretarias - Foto: Divulgação

O governador eleito Douglas Ruas (PL) anunciou nesta terça-feira (13/10) o primeiro nome de seu secretariado: Fernanda Louback, vice-governadora eleita, assumirá a Secretaria de Estado da Inclusão e da Mulher. Fernanda Louback é empreendedora e mãe de duas meninas autistas. Como vereadora de Niterói, atuou na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e das famílias atípicas, trabalhando pela inclusão e ampliação do acesso a políticas públicas.

"Conheço os desafios enfrentados pelas famílias que precisam de acolhimento, acesso a serviços e oportunidades. Minha trajetória na vida pública sempre foi pautada pela defesa da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência. Agora, teremos a oportunidade de ampliar esse trabalho, fortalecendo as políticas públicas para mulheres e pessoas com deficiência em todo o estado. Queremos construir um governo que acolha, escute e ofereça respostas concretas a quem mais precisa", declarou Louback.

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A criação da pasta integra a estratégia de Ruas de tratar a inclusão e os direitos das mulheres como temas transversais na administração estadual, presentes nas políticas e ações de todas as secretarias.

"Vamos construir um governo em que a inclusão e os direitos das mulheres estejam presentes em todas as áreas, da saúde à educação, da segurança à geração de emprego e renda. A secretaria terá um papel estratégico na criação dessas políticas, garantindo que essas pautas não fiquem restritas a uma única pasta, mas sejam consideradas em todas as decisões do governo. Fernanda tem experiência e conhece de perto as demandas das famílias", disse Ruas.

A nova secretaria terá orçamento próprio e promoverá a integração entre as diferentes áreas do governo, ampliando o alcance das ações de inclusão em todo o estado.