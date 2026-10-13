Governo do Estado do Rio publicará decreto com equipe de transição de Douglas Ruas

Ruas também descartou a possibilidade de antecipar a posse e afirmou que permanecerá na presidência da Alerj até janeiro - Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

Ruas também descartou a possibilidade de antecipar a posse e afirmou que permanecerá na presidência da Alerj até janeiro - Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

O governo do Estado do Rio publicará nesta quarta-feira (14) um decreto com os nomes dos integrantes da equipe de transição do governador eleito Douglas Ruas (PL). O anúncio foi feito pelo próprio político nesta terça-feira (13), após uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo Ruas, a publicação foi acertada durante uma reunião com o governador em exercício, Ricardo Couto, realizada na sede do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Após a divulgação do decreto, o governador eleito indicará seus representantes para participar do processo de transição.

Ruas também descartou a possibilidade de antecipar a posse e afirmou que permanecerá na presidência da Alerj até janeiro. Até o fim do ano, os deputados estaduais deverão discutir o orçamento do governo para 2027.

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Reunião durou cerca de 1h40

O encontro, o primeiro entre Ruas e Couto desde a confirmação do resultado eleitoral, durou aproximadamente uma hora e quarenta minutos. A reunião teve como objetivo organizar a passagem do governo.

Ruas chegou à sede do TJ-RJ, no Centro do Rio, por volta das 13h35. Antes da conversa, afirmou que o encontro seria o primeiro passo para preparar a transição e destacou que mantém uma boa relação com o governador em exercício.

“É apenas a primeira reunião para preparar a transição. Quando iniciarmos o trabalho, vamos chamar a imprensa. A relação com Ricardo Couto sempre foi ótima”, declarou. A posse de Douglas Ruas no Palácio Guanabara está prevista para 6 de janeiro.

Retotalização confirmou vitória no primeiro turno

No último sábado (10), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou a retotalização dos votos para governador, após a anulação dos votos atribuídos a Anthony Garotinho (Republicanos).

Com a recontagem oficial, Ruas teve confirmada a vitória no primeiro turno, com 50,88% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) terminou com 44,16%.

Antes da retotalização, na semana passada, Ricardo Couto havia telefonado para os dois candidatos para se colocar à disposição e tratar de uma eventual transição de governo.