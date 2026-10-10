Conheça as principais propostas de Douglas Ruas para o governo do Rio

Atual presidente da Alerj, Douglas Ruas vai assumir o cargo de governador do Rio de Janeiro em 1° de janeiro - Foto: Thiago Lontra/Alerj

Atual presidente da Alerj, Douglas Ruas vai assumir o cargo de governador do Rio de Janeiro em 1° de janeiro - Foto: Thiago Lontra/Alerj

O plano de governo de Douglas Ruas (PL), governador eleito no Rio de Janeiro, tem a segurança pública como principal eixo. Policial civil, o deputado estadual defende a retomada de territórios dominados por facções criminosas e milícias, o reforço da presença policial e o uso de tecnologias de monitoramento. Na saúde, propõe ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias. Já na educação, aposta na expansão das escolas cívico-militares e na qualificação profissional de estudantes do ensino médio. As medidas foram apresentadas no programa eleitoral e em entrevistas durante a campanha.

Segurança pública: ocupação de territórios e tecnologia

A principal proposta de Ruas é o programa Escudo Fluminense, que prevê ações integradas das forças de segurança para combater organizações criminosas, tráfico de drogas e roubo de cargas. O plano inclui reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, drones e equipamentos de fiscalização, além de ocupação permanente de comunidades dominadas por facções. O candidato também defende ampliar o efetivo policial por meio de concursos e estabelecer critérios técnicos para a escolha de comandantes de batalhões, delegados e diretores de presídios.

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"Na Polícia Militar, temos 44 mil policiais e está, preconizado na Lei [11.041/2025], o efetivo de 60 mil. Vou estabelecer um cronograma de concurso para alcançar o número de policiais previstos. Já me comprometi a convocar imediatamente todos os excedentes já aprovados nos concursos para as forças de Segurança".

Outro ponto que distingue sua proposta é a revisão dos indicadores usados para avaliar a atuação policial. Ruas defende retirar o índice de letalidade policial das metas de desempenho das corporações, sob o argumento de que o indicador não diferencia adequadamente situações de legítima defesa. O candidato afirma que cumprirá a determinação do Supremo Tribunal Federal sobre câmeras corporais, mas rejeita o que classifica como uso do equipamento para perseguir agentes de segurança.

Saúde: consultas e exames no mesmo local

Na área da saúde, Ruas propõe criar Centros Integrados de Saúde para reunir consultas especializadas e exames em um mesmo local, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e facilitar o atendimento. O programa também prevê ampliar a oferta de cirurgias eletivas, fortalecer a rede de atendimento oncológico e utilizar ferramentas digitais para integrar informações dos pacientes e melhorar a regulação dos serviços. O desafio será definir recursos, prazos e capacidade de atendimento para que as medidas se traduzam em redução efetiva das filas.

Educação: expansão das escolas cívico-militares

Na educação, o candidato promete ampliar o modelo cívico-militar na rede estadual para até 200 escolas. A proposta prevê a participação de militares da reserva em atividades relacionadas à disciplina e à organização escolar, sem substituir os profissionais da educação. Ruas também defende antecipar a qualificação profissional para o primeiro ano do ensino médio, aproximando os estudantes de cursos técnicos e oportunidades de trabalho.

Economia, transporte e meio ambiente

Para estimular a economia, Ruas defende reduzir a burocracia para empresas, facilitar a atividade de pequenos empreendedores e atrair investimentos para setores como tecnologia, logística, indústria e turismo. Na infraestrutura, propõe melhorias na mobilidade da Região Metropolitana, incluindo projetos de transporte para a Baixada Fluminense e o Leste Metropolitano, além de apoiar a expansão da rede metroviária em direção a São Gonçalo e Itaboraí. O programa também prevê medidas de prevenção a enchentes e deslizamentos, recuperação ambiental e despoluição da Baía de Guanabara.

“O que eu estou defendendo é que a partir do início do ano que vem eu vou fazer uma parceria com a UFRJ para que nós possamos ter um planejamento a médio e longo prazo para a extensão das linhas de metrô do Estado do Rio de Janeiro", disse Ruas em setembro, após uma carreata na Baixada Fluminense.

Cultura e habitação também entram no programa

Entre as propostas que provocaram debate durante a campanha está a intenção de retirar recursos estaduais destinados ao Carnaval carioca e a grandes shows internacionais, com a justificativa de priorizar áreas como saúde e educação.

Ruas também promete facilitar o acesso à casa própria para policiais e outros servidores estaduais, por meio de mecanismos de financiamento habitacional.