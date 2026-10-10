Douglas Ruas: de policial civil ao governo do estado do Rio de Janeiro

O político de 37 anos construiu sua carreira entre a administração municipal, o governo estadual e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro - Foto: Sergio Soares

O político de 37 anos construiu sua carreira entre a administração municipal, o governo estadual e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro - Foto: Sergio Soares

Douglas Ruas, do Partido Liberal (PL), teve confirmada, neste sábado (10), sua eleição para o governo do Rio de Janeiro após uma reviravolta na Justiça Eleitoral. Natural de São Gonçalo, o político de 37 anos construiu sua carreira entre a administração municipal, o governo estadual e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), instituição que passou a presidir em 2026.

Formado em Direito pela Universidade Estácio de Sá e pós-graduado em Gestão Pública, Ruas também é policial civil concursado. Sua entrada na administração pública ocorreu em São Gonçalo, onde foi subsecretário de Trabalho entre 2017 e 2018. Posteriormente, ocupou uma superintendência regional do Instituto Estadual do Ambiente e, entre 2021 e 2022, comandou a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais. A experiência em diferentes áreas da gestão pública antecedeu sua eleição para o Legislativo estadual.

Douglas é filho de Capitão Nelson, do mesmo partido, prefeito de São Gonçalo. Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, a segunda maior votação para a Alerj naquele pleito. No ano seguinte, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Estado das Cidades, cargo que exerceu até março de 2026. De volta à Assembleia, foi eleito presidente da Casa em abril, ampliando sua projeção política e sua participação nas articulações estaduais do PL.

Na disputa pelo governo, Ruas recebeu 4.271.199 votos no primeiro turno de 4 de outubro, equivalentes a 49,27% dos votos válidos na totalização inicial. Eduardo Paes, do PSD, ficou em segundo lugar, com 42,76%. O cenário mudou em 8 de outubro, quando o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por cinco votos a dois, anular os 274.411 votos de Anthony Garotinho, do Republicanos. Com a exclusão desses votos do cálculo, Ruas ultrapassa a marca de 50% dos votos válidos, o que lhe deu a vitória em primeiro turno. A retotalização aconteceu neste sábado (10), sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).