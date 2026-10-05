Candidatos à Presidência se manifestam após derrota

Com o encerramento do primeiro turno das eleições presidenciais, neste domingo (4), e a definição de um segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), os outros candidatos comentaram o resultado e apontaram um posicionamento para a nova etapa da eleição.

O escritor Augusto Cury (Avante), conseguiu cerca de 3,4 milhões de votos, o que corresponde a 2,89% dos votos válidos, e ocupou o terceiro lugar. Ainda no domingo (4), o escritor se manifestou.

"Vocês não foram números em uma apuração. Foram rostos, histórias e esperanças que me acompanharam em cada cidade e em cada quilômetro percorrido. Foram vocês que fizeram tudo valer a pena, e são vocês o combustível que me faz continuar sonhando. Um sonho compartilhado por milhões não termina com uma eleição: ele passa a morar no coração de quem acreditou", disse.

No entanto, o escritor e agora ex-candidato à presidência não informou quem apoiará no segundo turno.

Um dos candidatos mais polêmicos, Renan Santos (Missão), lamentou o resultado da votação."Não vamos ultrapassar a cláusula de barreira. Temos um deputado estadual e um federal no mesmo Estado. Não é bom para o projeto."

Além disso, ele também teceu críticas ao candidato Flávio. "O eleitor antipetista não vê problema no Flávio. Ele é o candidato que não foi aos debates e quase ganhou no primeiro turno, mesmo com escândalos de corrupção nas costas."

Para Renan, o resultado do primeiro turno foi “muito ruim”. Ele ainda comentou que seu apoio a um dos candidatos no segundo turno não faria diferença e com isso, a militância do partido Missão pode “escolher o candidato na próxima etapa da disputa”.

"Faz diferença? Façam o que quiserem. Eu já avisei que não voto em bandido, não recomendo que ninguém vote em bandido. Flávio é bandido, Lula é bandido, mas não faz diferença nenhuma. Façam o que vocês quiserem", disse.

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O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ficou em quinto lugar no ranking dos candidatos. Ele disse que antes de decidir quem apoiará no segundo turno, irá conversar como Gilberto Kassab, seu vice durante a campanha e presidente nacional do partido.

"Neste momento, vou guardar a minha coerência, mas jamais vou me pronunciar sem antes também estar reunido com o presidente do meu partido, Kassab", comentou.

Apesar da derrota, o político disse que pretende permanecer na vida pública, contudo não disse se vai disputar outra eleição. "Não venci, mas caí de pé. Caí com orgulho, com honra, com dignidade, com coragem e com responsabilidade daquilo que foi representar o meu povo goiano no cenário nacional", disse.

Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, comemorou o saldo positivo da direita.

"Muito satisfeito com os resultados da eleição. Deu para perceber claramente um avanço da direita muito maior do que as pesquisas apontavam", comentou.

Além disso, ele já adiantou que estará contra o Partido dos Trabalhadores (PT), para o segundo turno.

"Com este avanço da direita, os intocáveis devem estar tremendo. Onde tivermos PT no segundo turno, estarei contra o PT."

O candidato, que teve somente 0,28% dos votos, fez uma publicação nas redes sociais encerrando sua participação nas eleições de 2026. "Missão concluída. Partido Novo atingindo cláusula de barreira e direita fortalecida. Seguiremos. Sempre contra o PT. Meu muito obrigado a todos. Que Deus abençoe o Brasil."

Ao fim da apuração, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) somou 45,16%. O segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.