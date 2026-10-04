Rio de Janeiro define os 70 deputados estaduais da Alerj; veja os mais votados
Partido Liberal (PL) terá a maior bancada da Assembleia Legislativa
O eleitor fluminense escolheu os 70 deputados estaduais que ocuparão cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na próxima legislatura. O PL conquistou 21 cadeiras e terá a maior bancada da Casa. O partido somou 2.222.189 votos, 26,21% do total. Na sequência aparecem a federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV), com 10 vagas, e PSD e União Progressista (PP e União), com nove cada.
Índia Armelau (PL) foi a candidata mais votada para deputado estadual, com 248.504 votos, seguida por Márcio Canella (União), com 197.178, e Renata Souza (PSOL), com 176.871.
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Veja os 10 candidatos mais votados:
- Índia Armelau (PL) — 248.504 votos
- Márcio Canella (União) — 197.178 votos
- Renata Souza (PSOL) — 176.871 votos
- Dani Balbi (PCdoB) — 169.474 votos
- Guilherme Delaroli (PL) — 166.374 votos
- Rosenverg Reis (MDB) — 139.866 votos
- Elika Takimoto (PT) — 135.271 votos
- Anderson Moraes (PL) — 129.325 votos
- Costenaro (NOVO) — 121.780 votos
- Dra. Gabriela (PL) — 96.267 votos
A votação individual não é o único fator na definição das cadeiras. Na eleição proporcional, os votos válidos recebidos por partidos e federações servem de base para o cálculo do quociente eleitoral e para a distribuição das vagas entre as legendas. Só depois os candidatos de cada partido ou federação ocupam as cadeiras conquistadas, de acordo com as regras eleitorais. Por isso, um candidato pode ter mais votos que um deputado eleito e, mesmo assim, ficar fora da Alerj.
A distribuição das 70 cadeiras ficou assim. O PL conquistou 21 vagas; a federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV), 10; o PSD e a União Progressista (PP e União), nove cada; a federação PSOL/Rede, cinco; Republicanos e Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), três cada; PDT, MDB e PSB, dois cada; e PSDB/Cidadania, NOVO, AGIR e DC, um cada.
Veja a lista completa dos eleitos
Índia Armelau
Márcio Canella
Renata Souza
Dani Balbi
Guilherme Delaroli
Rosenverg Reis
Elika Takimoto
Anderson Moraes
Costenaro
Dra. Gabriela
Flavio Serafini
Felipinho Ravis
Alan Lopes
João Pires
Verônica Lima
Alexandre Isquierdo Malafaia
Fernanda Neves
Rafael Nobre
Jair Bittencourt
Léo Vieira Filho
André Ceciliano
Nelsinho Ruas
Bruno Dauaire
Marina Do Mst
Rodrigo Medeiros
André Correa
Carlinhos Bnh
Felipe Pampolha
Jorge Felippe Neto
Delegado Carlos Augusto
Marcelo Dino
Librelon
Dr. Pedro Ricardo
Delegado Bernardo Leal
Claudio Caiado
Gustavo Tutuca
Renato Miranda
Dani Monteiro
Guilherme Schleder
Munir Neto
Julio Rocha
Allyson Elias
Márcio Gualberto
Chico Machado
Vinícius Cozzolino
Leandro Do Waguinho
Tia Ju
Coronel Menezes
Rafael Picciani
Giovani Ratinho
Luciana Boiteux
Leonel De Esquerda
Giselle Monteiro
Luiz Paulo
Serginho
Ana Paula Mendes
Yuri Moura
Zeidan
Poubel
Daniel Marques
Adilson Pires
Felipe Tropa
Carla Machado
Vantoil Martins
Soldado Tobias
Joyce Trindade
Arthur Monteiro
Jari Oliveira
Raone Ferreira
Carlos Russo