Rio de Janeiro define os 70 deputados estaduais da Alerj; veja os mais votados

O eleitor fluminense escolheu os 70 deputados estaduais que ocuparão cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na próxima legislatura. O PL conquistou 21 cadeiras e terá a maior bancada da Casa. O partido somou 2.222.189 votos, 26,21% do total. Na sequência aparecem a federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV), com 10 vagas, e PSD e União Progressista (PP e União), com nove cada.

Índia Armelau (PL) foi a candidata mais votada para deputado estadual, com 248.504 votos, seguida por Márcio Canella (União), com 197.178, e Renata Souza (PSOL), com 176.871.

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Veja os 10 candidatos mais votados:

Índia Armelau (PL) — 248.504 votos

Márcio Canella (União) — 197.178 votos

Renata Souza (PSOL) — 176.871 votos

Dani Balbi (PCdoB) — 169.474 votos

Guilherme Delaroli (PL) — 166.374 votos

Rosenverg Reis (MDB) — 139.866 votos

Elika Takimoto (PT) — 135.271 votos

Anderson Moraes (PL) — 129.325 votos

Costenaro (NOVO) — 121.780 votos

Dra. Gabriela (PL) — 96.267 votos

A votação individual não é o único fator na definição das cadeiras. Na eleição proporcional, os votos válidos recebidos por partidos e federações servem de base para o cálculo do quociente eleitoral e para a distribuição das vagas entre as legendas. Só depois os candidatos de cada partido ou federação ocupam as cadeiras conquistadas, de acordo com as regras eleitorais. Por isso, um candidato pode ter mais votos que um deputado eleito e, mesmo assim, ficar fora da Alerj.

A distribuição das 70 cadeiras ficou assim. O PL conquistou 21 vagas; a federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV), 10; o PSD e a União Progressista (PP e União), nove cada; a federação PSOL/Rede, cinco; Republicanos e Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), três cada; PDT, MDB e PSB, dois cada; e PSDB/Cidadania, NOVO, AGIR e DC, um cada.

Veja a lista completa dos eleitos

Índia Armelau

Márcio Canella

Renata Souza

Dani Balbi

Guilherme Delaroli

Rosenverg Reis

Elika Takimoto

Anderson Moraes

Costenaro

Dra. Gabriela

Flavio Serafini

Felipinho Ravis

Alan Lopes

João Pires

Verônica Lima

Alexandre Isquierdo Malafaia

Fernanda Neves

Rafael Nobre

Jair Bittencourt

Léo Vieira Filho

André Ceciliano

Nelsinho Ruas

Bruno Dauaire

Marina Do Mst

Rodrigo Medeiros

André Correa

Carlinhos Bnh

Felipe Pampolha

Jorge Felippe Neto

Delegado Carlos Augusto

Marcelo Dino

Librelon

Dr. Pedro Ricardo

Delegado Bernardo Leal

Claudio Caiado

Gustavo Tutuca

Renato Miranda

Dani Monteiro

Guilherme Schleder

Munir Neto

Julio Rocha

Allyson Elias

Márcio Gualberto

Chico Machado

Vinícius Cozzolino

Leandro Do Waguinho

Tia Ju

Coronel Menezes

Rafael Picciani

Giovani Ratinho

Luciana Boiteux

Leonel De Esquerda

Giselle Monteiro

Luiz Paulo

Serginho

Ana Paula Mendes

Yuri Moura

Zeidan

Poubel

Daniel Marques

Adilson Pires

Felipe Tropa

Carla Machado

Vantoil Martins

Soldado Tobias

Joyce Trindade

Arthur Monteiro

Jari Oliveira

Raone Ferreira

Carlos Russo