Ruas (PL) e Paes (PSD) vão disputar segundo turno pelo governo do Rio; decisão ainda pode mudar

A disputa entre o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o ex-secretário de Governo, Douglas Ruas (PL), pelo governo do estado foi marcada pelo equilíbrio e terminou com os dois candidatos classificados para o segundo turno. Ruas surpreendeu ao liderar boa parte da apuração e chegou a apresentar uma votação que indicava a possibilidade de vitória ainda no primeiro turno. No resultado final, porém, a diferença não foi suficiente para definir a eleição.

Apesar do TSE informar que os candidatos disputarão segundo turno, caso os votos do candidato Garotinho (Republicanos), que estão sub judice, sejam anulados, Ruas terá a vitória decretada no 1ºturno.

Com 99,46% das urnas apuradas, Douglas Ruas conquistou no primeiro turno 49,31% dos votos, enquanto Eduardo Paes ficou com 42,72%. Com isso, os dois candidatos voltam às urnas para uma nova disputa pelo comando do estado.

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Desde o início da apuração e até aproximadamente 80% das urnas apuradas, Ruas aparecia à frente. A vantagem mantida pelo candidato do PL chegou a alimentar a expectativa de que a eleição poderia ser decidida já neste domingo.

A situação começou a mudar na reta final da apuração. Com a entrada dos votos de diferentes regiões do estado, principalmente da capital, Eduardo Paes ganhou força e reduziu a diferença, até confirmar sua passagem para o segundo turno.

Ruas ainda pode vencer no primeiro turno

Antony Garotinho disputou as eleições mesmo após usa candidatura ter sido indeferida pelo TSE. Por isso, todos os votos recebidos por ele estão sub judice. Caso o TSE, por meio de seu colegiado, decida invalidar esses votos, Douglas Ruas seria nomeado governador do estado, por conta da nova contagem de votos válidos.