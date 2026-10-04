Eleições 2026: mais de 200 urnas são substituídas no RJ; veja as cidades com mais ocorrências

A maior quantidade de substituições foi registrada na capital - Foto: Divulgação/Paulo Pinto/Agência Brasil

A maior quantidade de substituições foi registrada na capital - Foto: Divulgação/Paulo Pinto/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que 211 urnas eletrônicas foram substituídas no estado até as 16h05 deste domingo (4), durante as eleições gerais. O número representa 0,50% do total de urnas utilizadas pelo TRE-RJ.

A maior quantidade de substituições foi registrada na capital. Rio de Janeiro contabilizou 112 urnas substituídas, concentrando mais da metade das ocorrências registradas no estado.

Entre os demais municípios, São João de Meriti teve 15 substituições, seguido por Nilópolis, com 10, e Duque de Caxias e Mesquita, com nove cada. Em Niterói, foram substituídas oito urnas, enquanto São Gonçalo registrou sete.

Também houve registros em outros municípios da Região Metropolitana e do interior. Belford Roxo e Itaperuna tiveram quatro substituições cada, assim como Maricá e Nova Iguaçu. Cabo Frio e Nova Friburgo registraram três ocorrências cada.

Confira o número de urnas substituídas por município:

Rio de Janeiro: 112

São João de Meriti: 15

Nilópolis: 10

Duque de Caxias: 9

Mesquita: 9

Niterói: 8

São Gonçalo: 7

Belford Roxo: 4

Itaperuna: 4

Maricá: 4

Nova Iguaçu: 4

Cabo Frio: 3

Nova Friburgo: 3

Barra Mansa: 2

Casimiro de Abreu: 2

Magé: 2

Angra dos Reis: 1

Barra do Piraí: 1

Campos dos Goytacazes: 1

Iguaba Grande: 1

Itaboraí: 1

Itaguaí: 1

Macaé: 1

Miguel Pereira: 1

Paraty: 1

Santo Antônio de Pádua: 1

São Pedro da Aldeia: 1

Seropédica: 1

Volta Redonda: 1

Segundo o último balanço divulgado pelo TRE-RJ, mesmo com as substituições, o percentual de equipamentos trocados permanece em 0,50% do total utilizado no estado.

Substituição de urnas no Brasil

No terceiro boletim do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 1.543 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas até as 15h30 em todo o país neste domingo (4) de primeiro turno das eleições.

O número corresponde a 0,28% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. Outros 50.038 equipamentos seguem disponíveis para substituição, se necessário.

A Justiça Federal não detalha os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.