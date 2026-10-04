Veja como votou a população de Niterói nas eleições de 2026

Niteroienses preferiam Lula para presidente; Paes para o governo; e Benedita para o Senado - Foto: Divulgação/ Paulo Pinto/ Agência Brasil

Niteroienses preferiam Lula para presidente; Paes para o governo; e Benedita para o Senado - Foto: Divulgação/ Paulo Pinto/ Agência Brasil

Com 99,92% das urnas apuradas, a apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que os eleitores de Niterói votaram, em sua maioria, em candidatos ligados à esquerda.

Na corrida presidencial, o primeiro lugar foi ocupado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu 154.005 votos, o equivalente a 48,35% do total. Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo, com 139.202 votos (43,71%).

Na disputa pelo governo do estado, a preferência foi por Eduardo Paes (PSD). Ele recebeu 148.810 votos, correspondentes a 49,72% do total. Douglas Ruas (PL), principal adversário, ficou com 127.828 votos (42,71%).

Para o Senado, a primeira colocação ficou com Benedita (PT), que recebeu 144.744 votos (25,41%), mas acabou ficando fora da lista de eleitos. Em segundo e terceiro lugares, ficaram os senadores eleitos pelo estado: Carlos Jordy, com 127.741 votos (22,42%), e Carlos Portinho, com 127.337 votos (22,35%).

A taxa de abstenção na cidade foi de 19,6%. O total de pessoas que não votaram é de 80.747. Além disso, 5.099 (1,54%) votaram em branco e 7.594 (2,29%) votaram nulo.