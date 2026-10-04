Flávio Bolsonaro e Lula disputariam segundo turno com 64,81% das urnas apuradas
Candidato do PL tem 49,58% dos votos válidos, enquanto petista aparece com 42,25% na parcial da apuração
Com 64,81% das urnas apuradas, a disputa pela Presidência da República caminharia para o segundo turno. Flávio Bolsonaro (PL) lidera a parcial, com 37.566.895 votos (49,58%), enquanto Lula (PT) aparece em segundo lugar, com 32.007.853 votos (42,25%).
Como nenhum dos dois candidatos alcança mais da metade dos votos válidos nesta parcial, o cenário indica uma segunda votação entre os dois mais votados, caso os percentuais se mantenham até o fim da apuração. Para vencer no primeiro turno, é necessário obter mais de 50% dos votos válidos.
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Na sequência, aparecem Augusto Cury (Avante), com 2.247.926 votos (2,97%); Ronaldo Caiado (PSD), com 1.774.893 votos (2,34%); e Renan Santos (Missão), com 1.772.742 votos (2,34%).
A diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula é de 7,33 pontos percentuais, correspondente a 5.559.042 votos nesta parcial.
A apuração continua durante a noite, e os números podem mudar até a totalização final dos votos pela Justiça Eleitoral. O eventual segundo turno para presidente está marcado para 25 de outubro.