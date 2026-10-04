Michelle Bolsonaro é eleita para o Senado no DF

A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro (PL) foi eleita para o Senado Federal pelo Distrito Federal nas Eleições de 2026. Com pouco mais de 93% das urnas apuradas, ela alcançou 878.570 votos, cerca de 28,95% da preferência, garantindo a primeira colocação na votação.

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A segunda posição na disputa ficou com a deputada Bia Kicis (PL), também eleita, que somou 830.959 votos, com 27,38%. Em seguida apareceram Leila do Vôlei (PDT), com e Erika Kokay (PT).