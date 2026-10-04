Flávio Bolsonaro lidera disputa pela Presidência com 31,90% das urnas apuradas

Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência da República com 31,90% das urnas apuradas neste domingo (4). O candidato soma 18.644.760 votos, o equivalente a 50,74% dos votos válidos na parcial.

Lula (PT) aparece em segundo lugar, com 15.117.899 votos (41,14%). Na sequência estão Augusto Cury (Avante), com 1.081.531 votos (2,94%), e Ronaldo Caiado (PSD), com 874.225 votos (2,38%).

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Os números são parciais e podem mudar ao longo da noite, conforme novos Boletins de Urna são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral. Na eleição presidencial, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fazer a totalização e divulgar os resultados nacionais.

Flávio Bolsonaro (PL) acompanha a apuração em Brasília, já Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha a apuração em um hotel na região da Avenida Paulista, em São Paulo.

A apuração segue durante a noite, e a parcial de 31,90% das urnas não representa o resultado definitivo da eleição. Os dados são atualizados à medida que os boletins de urna são recebidos pela Justiça Eleitoral.