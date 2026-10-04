Idoso morre enquanto aguardava na fila para votar no Rio

O Samu foi acionado, mas o idoso não resistiu - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

O Samu foi acionado, mas o idoso não resistiu - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Um homem de 62 anos morreu neste domingo (4) enquanto aguardava na fila para votar em uma escola municipal da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.

O caso aconteceu por volta das 12h43, na Escola Municipal República da Colômbia. Segundo o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), o idoso passou mal e desmaiou enquanto esperava para chegar à seção eleitoral.

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Pessoas que estavam no local prestaram os primeiros atendimentos. Entre elas, havia profissionais de saúde que também aguardavam para votar e tentaram reanimar o homem.

O Samu foi acionado, mas o idoso não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

A morte ocorreu em um domingo marcado por relatos de filas em diferentes pontos de votação da capital. Em coletiva, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, confirmou as longas filas no Rio e citou problemas como quedas de energia entre os fatores que contribuíram para os transtornos.

Segundo o presidente do TSE, a Justiça Eleitoral do Rio administra os problemas registrados nas filas.