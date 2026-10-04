TSE divulga resultados do 1º turno após o fim da votação, às 17h
Eleitores que estavam na fila no horário de encerramento ainda podem votar; resultados são formados a partir dos boletins de cada urna
A votação do primeiro turno das Eleições 2026 terminou às 17h deste domingo (4), no horário de Brasília. A partir desse horário, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados da disputa por presidente da República, governador, senador e deputados federal, estadual e distrital (no caso do Distrito Federal).
Quem estava na fila às 17h mantém o direito de votar. Nesses casos, a votação continua até que todos os eleitores que já estavam no local sejam atendidos. Senhas são distribuídas para garantir o atendimento.
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Após o encerramento da votação em cada seção, a urna eletrônica contabiliza os votos registrados e gera o Boletim de Urna (BU), documento que apresenta os resultados daquela seção. Os dados são então encaminhados à Justiça Eleitoral para a etapa de totalização.
Na totalização, os resultados das urnas de todo o país e do exterior são reunidos para formar os resultados da eleição. A divulgação ocorre de forma progressiva, conforme os boletins são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.
No caso da disputa para a Presidência da República, os votos registrados no exterior também fazem parte da totalização. Se nenhum candidato a presidente ou a governador alcançar mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, haverá segundo turno em 25 de outubro.
Os resultados podem ser acompanhados pelo Portal Resultados, disponibilizado pela Justiça Eleitoral. O eleitor também pode consultar os dados de uma urna específica na área Arquivos de urna, onde ficam disponíveis os boletins por seção eleitoral.